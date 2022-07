Eltörte a sakkrobot a hétéves ellenfele ujját

A kisfiú nem tartotta be a szabályokat, amikor túl hamar lépett a bábujával - kommentálta az Orosz Sakkszövetség alelnöke, Szergej Szmagin a hírt, hogy egy moszkvai bemutatón pár napja a szimultánt adó sakkrobot bábunak nézte ellenfele ujját és megragadta. A fiú, akit négy felnőtt tudott csak kiszabadítani a robotkéz szorításából, miután ellátták, visszaült és lejátszotta a meccset.



Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H