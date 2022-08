Az FBI kezdeményezésére korlátozta a Facebook a Hunter Biden laptopjáról szóló cikk elérhetőségét a 2020-as amerikai elnökválasztás előtt

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) figyelmeztetésével magyarázta Mark Zuckerberg a Facebook döntését, hogy közvetlenül a 2020-as elnökválasztás előtt korlátozta a Hunter Biden – Joe Biden akkori elnökjelölt fia – számítógépén lévő kompromittáló adatokra vonatkozó cikk elérhetőségét.

A Facebook elnök-vezérigazgatója Joe Rogan podcastjében (The Joe Rogan Experience) azt mondta, „cégének munkatársait az FBI azzal kereste meg, hogy már a 2016-os elnökválasztás idején is rengeteg orosz befolyásoló propaganda jelent meg, és 2020-ban is valami hasonlóra lehetett számítani”. Zuckerberg szerint az FBI arra kérte őket, hogy legyenek éberek.

A műsorban Zuckerberg azt mondta, az FBI-t nagy tekintélyű rendvédelmi szervnek tartja, legitim intézménynek, és, „ha ők keresnek meg azzal, hogy legyünk nagyon résen, akkor én azt komolyan veszem”.

Illusztráció: Josh Edelson/AFP

A Meta, a Facebook anyavállalata is kiadott egy közleményt az interjút követően. Azt írták, hogy annak idején komolyan vették az FBI figyelmeztetését a lehetséges külföldi befolyásolási kísérletről, de nem blokkolták teljes egészében a Hunter Biden ügyéről szóló New York Post-cikket. Csak „átmenetileg korlátozták annak hozzáférhetőségét”, amíg a tényellenőreik felülvizsgálták a tartalmat.

A New York Post 2020 októberének közepén hozta nyilvánosságra, hogy az akkor még elnökjelölt – és korábbi alelnök – Joe Biden fiának elhagyott laptopja gyorsítótárában kompromittáló levelezés nyomait találták, ami többek között az ukrajnai üzleti kapcsolataira is rávilágított.

A New York Post által közölt információ valóságtartalmát később megerősítette a The New York Times, a The Washington Post és a Politico is, igaz, kezdetben nem foglalkoztak az értesüléssel. Hunter Biden ellen adócsalás gyanúja miatt nyomoznak. (MTI, BBC)