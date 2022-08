Zivatarok miatt adott ki figyelmeztetést az OMSZ a tűzijáték pótnapjára

„Szombaton napközben a mainál nagyobb számosságban várható zivatar, főként a Dunántúlon. Alacsonyabb valószínűséggel a középső és déli tájak környezetében is alkalmasak lehetnek a feltételek zivatarok kialakulásához. Az erősebb cellákat (amelyek főként a Dunántúlon lehetnek) felhőszakadás-szerű csapadék (>10-30 mm), viharos széllökés (60-75 km/h) és jégeső (ált. 1-2 cm átmérő) is kísérheti. A Dunántúlon várhatóan az éjszaka folyamán is aktív maradhat a légkör.”