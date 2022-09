„Bűzlő hajléktalanokkal” példálózik az erzsébetvárosi újság a főváros árnyoldalait sorolva

Ingyenes színházi előadást szervez az erzsébetvárosi nyugdíjasoknak az önkormányzat és hogy erre el is jussanak a nézők, meg is hirdették a programot az Erzsébetváros Hírei facebookoldalon. Az előadás címe: Budapest, Te! A darab az ajánló szerint szikrázó humorral mutatja be a budapesti mindennapokat.

Minden észérv szerint itt kellett volna, hogy véget érjen a programajánló, ám a kerület önkormányzati újságjánál úgy gondolták, kicsit még feldobják. Így sikerült:

„Mind tudjuk, mivel jár a fővárosban élni, tömeg a metrón, bűzlő hajléktalan a 4-es 6-oson, de ezek nélkül talán már nehéz is elképzelni az életünket, és persze ott van a csodálatos parlament, a kivilágított rakpart, a budai zegzugok, a gasztronómia és az egy-egy nyertes focimeccs utáni ujjongás a körúton. Néha talán el is felejtjük milyen csodálatos városban élünk, de ez a darab garantáltan mindenkit emlékeztet majd rá.”



Ezzel egy nem várt koalíció tűnik fel a távolban. Niedermüller Péter önkormányzatának lapja pont olyan lealacsonyító módon fogalmazott a fedél nélkül élő honfitársainkról, ahogy az Gulyás Gergely kabinetminiszternek volt szokása egy időben, amikor ő is előszerettel említette a szeméttel egy mondatban azokat az embereket, akik ilyen vagy olyan okok miatt egy ember számára a lehető legreménytelenebb helyzetbe kerültek.