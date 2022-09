Közel 18 milliárdért veszi meg a Magyar Közút egy üzletágát Mészárosék koncessziós cége

Ahogy arról korábban is írt a sajtó, a kormány 2023-tól privatizálta az autópályák és gyorsforgalmi utak építését és kezelését, az autópálya-koncessziókat magáncégeknek kiadva. A koncessziót pedig egy Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz, a közpénzből történő útépítés két nagy veteránjához kötődő koncessziós cég nyerte el. Tegnap pedig az is kiderült, hogy az ehhez szükséges eszközöket mennyiért vették meg az utakat eddig kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től.

Tompos Márton momentumos parlamenti képviselő tett fel erről kérdést Lázár János minisztériumának. A képviselő arra volt kíváncsi, hogy a Mészároshoz és Szíjjhoz köthető Themis Magántőkealap vezette konzorcium, amely megnyerte az autópálya-koncessziót, megszerezte-e a hálózati elemek üzemeltetéséhez szükséges (ingó és ingatlan) eszközöket, készleteket, egyéb szükséges vagyonelemeket és erőforrásokat, ahogy azt a koncesszió feltételeként előírták.

Csepreghy Nándor és Lázár János Fotó: Németh Dániel/444

A kérdésre Csepreghy Nándor, az Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára, Lázár János miniszterhelyettese válaszolt. Válasza szerint a koncesszió jogosultja szeptember 1-el már átvette a szükséges eszközöket a Magyar Közúttól. Minderre egy üzletág-átruházási megállapodás keretében került sor, aminek részeként

5 mérnökségi épület

19 388 darab "eszköz" (nem derül ki a válaszból, hogy pontosan micsoda)

2,6 milliárd forintnyi "készlet" került a koncessziós céghez

amely 889 dolgozót is átvett.

Mindezért Mészárosék 17 783 584 452 forintot fizetnek. Hogy Csepreghy elmondta az összeget, azért is érdekes, mert a koncessziós cég vezetője korábban újságírók kérdésére azt mondta, üzleti titok, hogy mennyiért veszik át az eszközöket az állami cégtől. Az államtitkár azt is írja, hogy az ingatlanok, eszközök és készletek többsége az üzlet után is a Magyar Közútnál maradt.

Ahogy arra a K-Monitor Facebook-bejegyzésében rámutat, más üzlet is zajlik a Magyar Közút és Mészáros Lőrinc érdekeltségei között. Mészáros autós cége, a Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság nyerte el a Magyar Közút 3,8 milliárd forintos közbeszerzését 313 db könnyű-tehergépjármű és speciális könnyű-tehergépjármű biztosítására.