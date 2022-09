Enyhítettek az abortusztörvényen Indiában

Indiában az egyedülálló nőknek ezentúl a terhesség 20. hete helyett a 24. hétig van joguk az abortuszhoz – jelentette be az indiai legfelsőbb bíróság. A bíróság azzal indokolta a döntést, hogy az abortuszhoz való jog megvonása az egyedülálló nőktől sérti a törvény előtti egyenlőség jogát, ezért szembemegy India alkotmányával.

Indiában már tavaly megszavaztak egy törvénymódosítást, ami a házas, elvált, megözvegyült, mentális betegséggel küzdők, a kiskorúak és a nemi erőszak áldozatai számára kiterjesztette a terhességmegszakításhoz való jogot a 20. hétről a 24. hétre. Az a döntés nagy visszhangot váltott ki, mert nem magyarázta meg, miért különbözteti meg családi állapot alapján a teherbe esett nőket.

Idén nyáron egy körzeti bíróság megtagadta az abortuszt egy kapcsolatban lévő nőtől, mivel átlépte a terhessége 20. hetét. A legfelsőbb bíróság viszont július végén engedélyezte a nőnek, hogy a 24. hétig megszakíthassa terhességét. A mostani döntés ezen jog kiterjesztése az összes indiai nőre. A törvénymódosítást azonnal üdvözölték a terhes nők jogaiért küzdő aktivisták.

„Az egyes ítéletek hatással vannak egymásra nemzetközileg, ez a döntés pedig mérföldkőnek számít, hiszen elismeri, hogy a nőknek jogukban áll rendelkezni a saját testükről, és joguk van a reproduktív szabadsághoz, függetlenül attól, hogy mit gondolnak a kormányok és a törvényhozók” – mondta Karuna Nundi, a legfelsőbb bíróság egyik tagja.

Indiában az orvosi terhességmegszakításról szóló törvény 1971 óta védi a nők abortuszhoz való jogát.

Nők egy esküvőn Indiában. Illusztráció: Wilfried Louvet/Only France via AFP

Az abortuszhoz és a művi terhességmegszakításhoz való jog az elmúlt hónapokban szinte az egész világon erősen vitatott témává vált, miután az USA legfelsőbb bírósága érvénytelenítette az 1973-as szövetségi abortusztörvényt, ami minden nőnek biztosította a biztonságos terhességmegszakításhoz való jogot. Ezután több amerikai tagállam is szinte azonnal hozzálátott, hogy szigorítsa az adott állam abortusztörvényét.

Magyarországon a szívhangtörvény néven emlegetett rendeletmódosítás – amit Pintér Sándor szeptember 12-én tett közzé a Magyar Közlönyben, 3 napra rá pedig már életbe is lépett – arról rendelkezik, hogy az abortusz előtt álló nőknek még egy procedúrán át kell esniük a műtét előtt: kötelezően be kell mutatni nekik a magzati életfunkciókat. Szerdán a Parlamentnél tüntettek ez ellen. (via MTI)