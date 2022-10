„Az én szülésznőm is felmondott a Szent Imrében, így inkább magánkórházba megyek”

Megkeresett minket egy kismama, akinek a szülésznője aközött a tíz szülésznő között volt, akik kedden felmondtak a budapesti Szent Imre kórházban. Felmondásuknak az az oka, hogy az intézmény november elsejétől már nem engedélyezi, hogy a választott szülésznők beosztásukon kívül is bent lehessenek a szüléskor.

„Jövő év első negyedévére vagyok kiírva, de így, hogy a szülésznők minimum harmada elmegy, már nem látom biztosítottnak a biztonságos ellátást.

Elvileg valahonnan pótolják a szülésznőket, de azok, akik újonnan jönnek, lehet, hogy teljesen más, nem „szentimrés” mentalitásúak lesznek, és emiatt elég félelmetesnek és veszélyesnek látom a helyzetet.

Figyelni fogom, hogy a felmondott szülésznők hova mennek tovább, de valószínűleg magánkórházat fogok keresni, mint hogy így szüljek a Szent Imrében, pedig ráadásul területileg ide tartoznék. Olyat, ami valamennyire követi a Szent Imre szülészeti elveit, a háborítatlan szülést és a bábai szemléletet” - mondta nekünk a kismama. Szülésznője őt és minden, jelenleg a gondozásába tartozó várandós nőt értesített kedd este a felmondásáról és az ügy körülményeiről.

Szent Imre Kórház Fotó: Halász Júlia

A szigorú 12 órás ügyeleti rendszer azért is aggasztja a kismamát, mert egy elhúzódó vajúdás azt jelenti, hogy egy szülő nő találkozhat akár három szülésznővel is ezalatt. „Ez egy bizalmi dolog, van, akinek nagyon fontos, hogy ugyanaz a személy kísérje végig az úton, nekem is” - mondta.



Az intézmény szombaton jelentette be, hogy csökkentené a „területen kívüli” szülések számát: „A vajúdás és a szülés kísérésének biztonsága érdekében a szülésznők munkaidőn túli szülőszobai jelenlétét 2022. november 1-től megszüntetjük. Feltételezzük, hogy ezzel a területen kívüli szülések száma fokozatosan csökkenni fog.”

A Szent Imre kórház szemlélete régóta működik, és ez tette annyira népszerűvé azok közt is, akik területileg másik kórházhoz tartoztak volna. A kórház szülészete alapvetően a háborítatlan szülést preferálja: a nők a saját szülési ütemüknek megfelelően szülhetnek, nincsenek felesleges beavatkozások, mint például a szülés indokolatlan sürgetése oxytocinnal, vagy a máshol szinte kötelező gátmetszés. Szabadon választott pózban lehet szülni (állva, guggolva, stb.), és van kád a szülőszobában, amit gyakran használnak, más kórházakhoz képest sokkal több baba születik vízben.

Emellett faros szülés is van, ami a régi bábai szemléletben is létezett, sőt császármetszés utáni hüvelyi szülést is vállalnak, amit más kórházakban szinte alig. Császármetszés után jellemzően a következő szülésnél programozott császárra ítélik a nőket, pedig nem lehetetlen hüvelyi úton szülni császározott nőknek sem.

Kerestük a Szent Imre Kórházat, hogy hány szülésznő marad a felmondásokkal az osztályon és hogyan tervezik biztosítani, hogy az újonnan érkezők is az itt megszokott szemléletben kísérjék a kismamákat, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.