Egy katolikus pap kettős élete

„Hazudok, mert ha ott vagyok, akkor az apaságot tagadom le, ha meg itt, akkor a papságot. Hazugság az egész” – így hangzik A döntés című dokumentumfilm tételmondata egy magyar katolikus pap szájából, akinek titokban felesége és három gyereke van.



A dokumentumfilm, ami a Verzió Filmfesztiválon lesz látható, arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire elavult a papi cölibátus, és hogy egyre többen vannak, akik bár felesküsznek, ezt nem tartják be. A Vizkelety Márton és Virgin Julianna által rendezett dokumentumfilm egy magyar pap életén keresztül mutatja be a problémát, aki titokban tartja a családja létezését, de végül feladja kettős identitását, és eldönti, hogy otthagyja a papi pályát.

Polgár Róbert murakeresztúri plébános életébe akkor csöppenünk bele, amikor kilenc év után arra az elhatározásra jut, hogy felfedi a falu közössége előtt a titkát, és ezzel együtt felhagy a papi hivatással. A dokumentumfilm az elején bemutatja, hogy Róbert atya mennyire közkedvelt a faluban: focizik a helyi csapatban, a fiatalokhoz közelebb hozza a vallást, amolyan laza, modern pap, akiről meg se lehet mondani, hogy mi a hivatása, amikor civil ruhában van.

Csakhogy a katolikus egyház álláspontja szerint halálos bűnt követett el, amikor sok évvel ezelőtt megszegte a papi nőtlenséget. Róbert atya családja egy másik településen él, hogy még véletlenül se fussanak össze a murakeresztúriakkal, a pap pedig nagy utakat tesz meg, hogy akár csak 1-1 órára láthassa a gyerekeit, akik még sosem találkoztak az édesapjukkal papi ruhában. A dokumentumfilm ezt a kettős életet mutatja be, de a címével ellentétben dilemma nem igazán van, ugyanis Róbert már a bekapcsolódásunk előtt eldöntötte, hogy a hivatása helyett a családját választja. Erre egyrészt egy kézzel fogható ok sarkallja: a legkisebb gyerekével, Palikával olyan kevés időt tudott együtt tölteni, hogy a fiúnál már kötődési problémák jelentkeztek. De van egy ennél sokkal fontosabb erkölcsi kérdés is, ami miatt döntést hozott: lehet-e hazugságban élni, megtagadva az életünk fontos szeletét?

A dokumentumfilm természetesen azt a választ adja erre a kérdésre, hogy nem. Bár Róbert nem érzi úgy, hogy hazudik Istennek, mert szerinte ezt már megbeszélte vele, sokkal inkább a családja és a faluban élő emberek miatt van bűntudata, amiért ők feltétel nélkül megbíznak benne, ám cserébe lényegében becsapja őket. Az nagyon hamar kiderül, hogy nem ő az egyetlen pap, aki megszegte az esküjét, és ez amolyan nyílt titok az egyházközösségen belül.

A dokumentumfilm nem arra koncentrál, hogy hány ilyen katolikus pap lehet Magyarországon, aki kettős életet él, és milyen rendszerszintű probléma húzódik meg emögött, hanem arra, hogy Róbert atyának milyen fájdalmas feladnia a hivatását és levennie a reverendát. Pedig valószínűleg nagyon sok nézőnek nem világos, hogy ez a jelenség ennyire általános.

Keveset tudunk meg arról is, hogy az emberek mit reagálnak arra, hogy Róbert atya megszegte a papi szentséget, és családja van. Pedig az egyik legerősebb jelenete a filmnek, amikor egy falubeli azt mondja, csalódott Róbert atyában mint plébánosban, de mint emberben nem. Valamiért azt is csak nagyon sokára tudjuk meg, hogy az egyház hogyan reagált. Az viszonylag korán elhangzik, hogy a püspök éveken keresztül tudott Róbert atya történetéről, de hogy erre mi volt a reakciója, szinte csak a film legvégén derül ki.

Szintén óriási hiányérzetet okoz, hogy nem tudjuk meg, hogyan kezdődött ez az egész. Bár Róbert és a felesége elmesélik, hogyan ismerkedtek meg és szerettek egymásba, de arról semmit sem hallunk, hogy Róbert hogyan jutott arra a döntésre, hogy megszegi az esküjét. Az sem derül ki, kötöttek-e polgári házasságot, mert bár mindkettejük ujján ott virít a jegygyűrű, egy szó sem esik róla. Az kifejezetten zavaró, hogy a jegygyűrű mise közben is Róbert atya ujján van, ami felveti a kérdést, hogy akkor mennyire is volt titok, hogy családja van.

A film ehelyett arra koncentrál, hogy a hivatás feladása mekkora űrt okoz Róbert életében, és ezt az űrt hogyan tudja betömni. Az alaphelyzet önmagában drámai, rengeteg érzelmet látunk, a szereplők többször ikönnyekre fakadnak, de a helyzet drámaiságát a rendezők azzal próbálják meg nyomatékosítani, hogy minden gyerekektől búcsúzás, integetés alá drámai zenét vágnak, ami teljesen felesleges és abszolút túlzás.

E hiányosságok miatt a dokumentumfilm csak a felszínét kapargatja meg egy sokkal-sokkal mélyebb problémának. Ettől függetlenül A döntés kedves történet, szerethető karakterekkel, szép, igényes felvételekkel, de sajnos nem sokkal több.