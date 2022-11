Max Boot: Az oroszok tankönyv szerint harcolnak, csakhogy a tankönyvük nem erre a háborúra vonatkozik

Max Boot szovjet származású amerikai író, tanácsadó, hadtörténész arról írt a Washington Postban, hogy Oroszország könyv szerint harcol, csakhogy nem a jó könyv szerint. Szerinte ugyanis a lényeg a helyes katonai doktrína: az az intellektuális koncepció, ami a katonai erők kiképzését és felszerelését szabályozza, és ha ezt jól megértik, a csapatoknak jelentős előnyük lesz, de ha félreértik, akár leküzdhetetlen hátrányuk is keletkezhet.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök (b) és Szergej Sojgu védelmi miniszter Vlagyimir Putyin irodájában 2022. február 27-én, amikor még villámháborúnak hitték a hivatalosan csak „különleges katonai műveletnek” nevezett háborújukat Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/AFP

Az Egyesült Államok hadserege nagyon jól értette ezt az 1991-es öbölháború előtt. Az 1982-es AirLand Battle-doktrína előrevetítette a precíziós lőszereket használó légierővel támogatott szárazföldi erők gyors mozgását. Az amerikai hadsereg azt tervezte, hogy így harcolna Európa síkságain a szovjet hadsereg ellen, de a koncepció jól bevált a szovjet fegyverekkel ellátott iraki hadsereg elleni harcra is az Arab-sivatagban. Az eredmény a modern hadtörténelem egyik legegyoldalúbb konfliktusa volt.

Az orosz hadsereg viszont egyáltalán nem boldogul az ukránnal, Max Boot szerint az offenzíva a teljes alkalmatlanságról tanúskodik, és bár a lehangoló harci teljesítményre sok magyarázat született – ideértve az alacsony morált és a silány vezetést –, a kudarc főleg a katonai doktrína hiányosságainak tudható be. A doktrína ugyanis a nagyon merev oroszoknak még fontosabb, mint a nyugatiaknak.

Aktív védelem

A Haditengerészeti Elemzések Központjának (CNA) 2021-es, az USA európai parancsnokságának készített tanulmánya szerint az orosz katonai doktrína – amit ironikus módon „aktív védelemként” ismernek, mint az amerikaiak doktrínáját az AirLand Battle elfogadása előtt – nem készítette fel az orosz hadsereget az ukrajnai invázióra.

Az „aktív védelem” előfeltétele, hogy az orosz hadsereg egy technológiailag fejlettebb agresszorral (vagyis a NATO-val) fog harcolni. Válaszul az orosz csapatoknak a „védekező hadműveletre” kellene hagyatkozniuk. A CNA elemzői szerint ez a koncepció „az ellenfél legyőzésén és megalázásán alapul, miközben időt nyerünk, és megőrizzük az erőket a terület rovására. Az állandó ágyúzás és a csapásmérő rendszerek lenyomják az előrenyomuló ellenség erőit, és arra kényszerítik őket, hogy minden támadás előtt koncentráljanak és átcsoportosítsanak, miközben rövid ellentámadásokat hajtanak végre”. Ebben a stratégiában a háború kimenetelét „nem valószínű, hogy a területszerzés határozza meg”, helyette létfontosságú elfojtani „az ellenfél képességét a harc fenntartására vagy a folytatására” – írják.

Az észak-ukrajnai Pribirszktől a csaknem a hosztomeli Antonov-repülőtérig 60 km hosszan elnyúló, napokig mozdulatlan orosz katonai konvoj egy része a Maxar Technologies amerikai cég műholdfelvételén március elején. Az ilyen logisztikai problémákkal és a szankciók hatásával a cikk nem is foglalkozik Fotó: EyePress via AFP

Ez szinte az ukrajnai háború fordítottja, ahol az oroszok lendültek támadásba fejlettebb haderőként, és igyekeztek területet szerezni, míg az ukránok kényszerültek saját „védekező hadműveletet” alkalmazni.

A Geraszimov-doktrína hibája

A kérdés, hogy az orosz katonai doktrína hogyan szakadhatott el ennyire a politikai valóságtól, amikor régóta nyilvánvaló volt, hogy Vlagyimir Putyin sokkal inkább lesz támadó, mint védekező fél, és arra szinte semmi esély sem volt, hogy a NATO lerohanja Oroszországot.

A CNA szerint az orosz doktrínát a Gorbacsov-korszak határozza meg, amikor a Szovjetunió felhagyott hódítói ambícióval, és inkább a védelmi műveletekre összpontosított. A világ megváltozott az elmúlt 40 évben, de az orosz hadsereg gondolkodása a múltban ragadt, „egyáltalán nincsenek felkészülve arra a háborúra, amit vállaltak” – mondta Michael Kofman, a CNA-tanulmány vezető szerzője.

Az orosz katonai doktrína jelentéktelensége meglepő lehet azoknak, akik azt képzelik, hogy az orosz gondolkodást a Valerij Geraszimov tábornokról, az orosz fegyveres erők vezérkarának főnökéről elnevezett Geraszimov-doktrína irányítja. A Geraszimov-doktrínát a „hibrid hadviselés” kifinomult formájaként írták le, ami „egyesíti a kemény és puha hatalmat számos területen, és túllép a béke és a háború közötti határokon”. Ennek tulajdonítható minden, a Krím 2014-es orosz megszállásakor „kis zöld emberkék” néven emlegetett, jelvény nélküli erők használatától kezdve a 2016-os amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozásig.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök (b) és Szergej Sojgu védelmi miniszter Putyin irodájában 2022. február 27-én Fotó: Alekszej Nikolszkij/Sputnik via AFP

Csakhogy a Geraszimov-doktrína valójában nem is létezik, a kifejezést Mark Galeotti brit elemző találta ki tábornok 2013-as beszédére válaszul, amiben a propaganda és a felforgatás fontosságáról beszélt a modern konfliktusokban. De Geraszimov nem arról beszélt, hogy Oroszország mit tervez, hanem arról, hogy szerinte Amerika hogyan szervezte meg az arab tavaszt és a „színes forradalmakat” Grúziától Ukrajnáig. Galeotti azóta meg is bánta a félrevezető kifejezést, Geraszimov ugyanis 2013-ban is védekezően gondolkodott.

Nukleáris realitás

Most Putyin nukleáris fenyegetései miatt a legnagyobb figyelmet az atomfegyverek alkalmazása kapja. (Legutóbb a Kreml propagandagépezete azt állította, hogy Ukrajna „piszkos bomba” bevetésére készül, az amerikai hírszerzés szerint pedig orosz katonai vezetők október közepén nukleáris fegyverek esetleges bevetéséről beszélgettek.) Erről a CNA-tanulmány sem tud megnyugtatót írni:

„Az orosz katonai-elemzői írások olyan lépések sorozatát képzelik el, ami során először nukleáris fegyvereket telepítenek és vetnek be jelzésre, majd potenciálisan fokozatosan alkalmazzák a konfliktusok regionális szintjén, és végül nagyszabású háborúban használják, amíg a konfliktus el nem éri a teljes nukleáris háborút.”

A War on the Rockson van egy másik elemzés is, amit Kofman és egy másik CNA-elemző, Anya Fink írt, abban viszont viszont az áll, hogy ugyan „az orosz hadsereg komfortfokozata az atomfegyverekkel kapcsolatban láthatóan eltér az Egyesült Államokétól”, de az orosz doktrína „nem ír a nukleáris eszkalációról vakmerően optimista szavakkal, nem ismerve a kapcsolódó kockázatokat”. Ehelyett „erőteljesen alkalmazza a nukleáris jelzéseket, ami azt a benyomást kelti, hogy az ország a valóságosnál sokkal lazábban gondolkodik a nukleáris felhasználásról”.

Vagyis az oroszok a nukleáris kardcsörtetésre azért hagyatkoznak, hogy megijesszék és megadásra kényszerítsék az ellenséget. Putyin eddig a fenyegetőzései ellenére nem adta jelét annak, hogy atomfegyvert vetne be, a múlt héten le is tagadta, hogy atomfegyvereket használna. (A New Yorkerben ellenben az orosz-amerikai Masha Gessen arról írt, nem olyan biztos, hogy Putyin nem adna parancsot atomfegyver-bevetésre.)

A háború ára

Putyin a „nukleáris jelzések” alkalmazása mellett az orosz katonai doktrína egy másik aspektusát is felhasználja. A CNA megjegyzi, hogy miután az ellenség előrenyomulását megfékezték, az orosz erőknek „költségeket kell róniuk a katonai és gazdasági infrastruktúrára úgy, hogy elfogadható feltételekkel törekedjenek a háború befejezésére”. Az oroszok ezt teszik az ukrán városok elleni légi csapásokkal, amikor az infrastruktúrát célozva növelik a civilek szenvedését a téli időszakban.

Csakhogy Oroszország kapálózik a konfliktusban, mert a tábornokai nem készültek fel egy elhúzódó, felőrlő háborúra. Arra számítottak, hogy ha Oroszország hosszan tartó konfliktusba keveredik, a Kreml kezdettől fogva általános mozgósítást fog elrendelni. Kofman és Rob Lee, a Foreign Policy Research Institute munkatársának egy másik War on the Rocks-cikke szerint békeidőben az orosz katonai egységek létszáma csak 70-90 százalékos volt, de az általános mozgósítás elmaradt, így az ukrajnai háború első hónapjaiban kritikusan kevés volt a katona, főleg a gyalogosok száma volt alacsony, ami arra kényszerítette az orosz tankokat, hogy csapatok támogatása nélkül induljanak csatába. Emiatt az ukránok látványosan könnyen szedtek le orosz tankokat Javelin és NLAW vállról indítható rakétákkal.

Az ukrán területvédelmi erők katonája egy frissen érkezett NLAW-t (Következő Generációs Könnyű Tankelhárító Fegyver) próbálgat 2022. március 9-én, Kijevben Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Putyin csak hét hónappal a háború után rendelte el a részleges mozgósítást, ami eddig azt eredményezte, hogy több férfi menekült el az országból, mint amennyit besoroztak. Ráadásul Oroszország annyi tapasztalt tisztet és katonát veszített, hogy nincs elég személyzete az új sorkatonák kiképzésére.

Ukrán meglepetés, orosz csalódás

De nem lenne igazságos minden kudarcot az oroszok felkészületlenségére fogni. Az ukránok minden várakozást felülmúlva harcolnak, és sokkal több nyugati fegyvert kaptak, mint azt bárki várta volna. (Az orosz fegyveres erőket közben a legfelülről érkező politikai beavatkozás zavarja: a New York Times szerint Putyin elutasította a tábornokai tanácsát a visszavonulásról Herszonnál, a CNN pedig arról számolt be, hogy közvetlen parancsot adott a tábornokoknak.)

Az orosz hadsereg a legtöbb elemzőt meglepve alulteljesített, részben azért, mert egyszerűen nem volt felkészülve arra a fajta háborúra, amibe kezdett. Ez nem ritka a hadtörténelemben, de a legjobb hadseregek menet közben alkalmazkodnak, mint az amerikai tengerészgyalogság az iraki háborúban: nem képezték ki magukat a felkelők elleni harcra, de kemény leckéket kaptak, és 2006-ban a terepen csináltak egy lázadáselhárítási kézikönyvet, ami hozzájárult a 2007-es relatív sikerhez.

Max Boot szerint az orosz fegyveres erők eddig nem mutattak ilyen improvizációs képességet, hanem továbbra is ragaszkodnak ahhoz, ami nem működik, ez pedig nemcsak erkölcsi, hanem intellektuális kudarc is.

Rácz András történész csütörtökön a háború további menetéről azt írta, hogy elsőre egy fegyverszünet lehetne reális, de most az is csak Moszkva érdekeit szolgálná: az oroszok megerősíthetnék pozícióikat a frontvonalakon és a megszállt területeken. Arra, hogy a harcok tartósan abbamaradjanak, éppúgy nem lehetne számítani, mint a politikai rendezés esélyeinek növekedésére.