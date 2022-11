„Sem szörny, sem söpredék” – egy fóti iskola igazgatója nyílt levelet írt Orbán Viktornak, Pintér Sándornak és az oktatási vezetőknek

„Ez a harmincadik tanévem pedagógusként. Mondhatni jubileumi jutalomnak

is beillett volna, ha Önök nem hagyják szó nélkül, hogy valaki, bárki

söpredéknek, szörnyetegnek nevezzen” – fogalmaz Bencsik András kijelentései miatt írt nyílt levelében egy fóti iskola igazgatója, amit Orbán Viktorhoz, Maruzsa Zoltánhoz, Pintér Sándorhoz, Hajnal Gabriellához címzett.

Emlékeztetőül: Bencsik András az október 30-ai Sajtóklubban Pankotai Lili ügyével kapcsolatban azt mondta, „egy olyan (...) söpredék lepte el a pedagógusi pályát, és megint csak tisztelet azon kivételeknek, akik lassan nem mernek megszólalni. Egy ilyen momentumos, nagypofájú, nihilista, semmiházi (sic!) társaság lepte el az iskolákat. Beleértve az egyházi iskolákat is.” Illetve azt is, hogy „ellepte a pedagógusi pályát, főleg a középiskolában, egy olyan sötét társaság, amelyik kizárólag csak rombolni akar.”

Az igazgató azt írja, nem hitt a fülének, amikor ezt hallotta. „Azóta vártam, hogy valaki Önök közül majd csak megszólal. Szót emel értem, aki semmivel nem szolgált rá a becsmérlésre, megalázásra. Ez a harmincadik tanévem pedagógusként. Mondhatni jubileumi jutalomnak is beillett volna, ha Önök nem hagyják szó nélkül, hogy valaki, bárki söpredéknek, szörnyetegnek nevezzen.

Senkinek nem lenne szabad megengedni ezt. Senkinek nem lenne szabad hagyni, hogy ezt megengedje magának. Még egy senkinek sem, nem egy magas rangú állami elismerés birtokosának. Pankotai Lilit meg lehet szólni, lehet ítélkezni felette. Stílusára neki egy mentsége még biztosan van, az életkora. Ez Bencsik András számára nem lehet mentség.”