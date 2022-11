Már legalább 58 gyereket ölt meg az iráni rezsim a tiltakozások elmúlt két hónapjában

Legalább 46, 18 éven aluli fiú és 12 lány vesztette már életét 2022. szeptember 16. a Mahsza Amini megölése kirobbant tiltakozási hullám során a karhatalmi erőszakban, írja a Guardian a Human Rights Activists in Iran (HRA) emberi jogi szervezet adataira hivatkozva. Csak a múlt héten öt gyermek vesztette életét a rendőrség erőszakos fellépésében.

photo_camera A diákok és a karhatalom összecsapása 2022. október 30-án az Észak-Teheráni Egyetem kampuszán. Fotó: -/AFP

A jogvédők szerint a legfiatalabb halálos áldozat mindössze nyolc éves volt. A múlt szerdán a rendőrök egy kilencéves fiút, Kian Pirfalakot is agyonlőtték a nyugat-iráni Izeh városában, ahol egy 13 éves gyermek is áldozatukul esett.

Pirfalak temetésén a családja azt állította, hogy a biztonsági erők tüzet nyitottak az autóra, amiben a gyermek az apjával utazott. Az iráni karhatalom nem vállalt felelősséget a haláláért, amiért a "terroristákat" hibáztatták.

A Guardian vasárnapi magazinja, az Observer munkatársai több áldozat családjával is beszéltek. Haszan Daroftadeh például azt mondta, hogy fiát, Kumart szimplán agyonlőtték Piransahr városában október 30-án. "Kumar csak állt az utcán, meg se szólalt" - mondta, hozzátéve, hogy Piransahrban aznap este még csak tüntetés se volt. (Via The Guardian)