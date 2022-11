Orbán és az orosz szurkolók ugyanazért a csapatért szorítanak majd a vébén

Hogy ne maradjanak a követők bizonytalanságban, Orbán Viktor a közösségi médiában elárulta, hogy kinek szurkol. Mindjárt elárulom, de egy rövid kör előtte.

Hogy Orbán kinek szurkol éppen, az egyáltalán nem kézenfekvő, mert elég sűrűn cserélgeti az aktuális kedvenc csapatát.

2008-ban azt nyilatkozta, hogy „magam inkább a latin focit szeretem”, máshol is azt mondta, hogy a spanyol foci áll hozzá közel.

A 2010-es világbajnokság előtt az argentinok mellett tett hitet, csak ne legyenek brutálisak: „Nem lenne ellenemre, inkább így fogalmaznék, és a szívem meg az eszem itt nem kell, hogy két irányba haladjon, ha az argentinok nyernének, feltéve, ha nem olyan brutális szabálytalan játékot űznek, mint néha szoktak, és nem rugdossák agyon az ellenfeleiket, hanem egy tudásukhoz méltó, szép játékkal rukkolnak ki, akkor egy argentin győzelem az nem volna a kedvem ellen való”.

2014-ben meglepőt mondott, utólag árulta el, hogy Peruért szurkolt. Azt mondta, hogy gyerekkora óta rajong értük, de Peru 1982 után 32 évig nem jutott ki a vébére. Amikor ez megtörtént 2014-ben, Orbán visszatért a gyerekkori kedvencéhez. Miután Peru gyorsan kiesett, Orbán a döntő előtt áttért a fináléba jutó horvátokra, a sajátjának is érezve a menetelésüket.

„Mindig is a Duna-menti futballkultúra része volt Magyarország. A horvátok sikere persze a horvátoké, de egy kicsit úgy érezzük, hogy abban mi is benne vagyunk, hiszen az a régió dicsősége is, még hogyha a horvát zászlót kell is most a magasba emelni. És én teljes szívvel szurkolok, nem csupán azért, mert a horvátok a barátaink és a szomszédaink, hanem mert azt a futballkultúrát képviselik, amihez mi is tartozunk, mégha már nem is érjük el, sőt meg sem közelítjük azt a szintet, amire a horvátok képesek. De azért ez mégiscsak a mi kutyánk kölyke.”

Hogy mennyire a mi kutyánk kölyke a horvát vb-ezüst, arról annak idején írtunk is, mondjuk úgy, hogy nem igazán.

A horvátok most is ott vannak a vébén, mi még mindig nem, miután - bár egyre javul a magyar válogatott teljesítménye, de - Albániától oda-vissza kikaptunk.

Orbán viszont nem a horvátokat választotta, nem is egy dél-amerikai csapatot, hanem meglepő módon Szerbiát.

Ez az a csapat, amelyért az orosz szurkolók többsége is szorít majd, miután Putyin háborúja miatt kizárták a csapatukat a világbajnokságról. Az oroszok és a szerbek között amúgy is van egy hagyományosan erős kapcsolat, ezt erősítette fel most a vébé előtt egy akció, hogy találjanak egymásra a szurkolók. A felmérések szerint jól is áll a ügy.

De simán lehet, hogy a Szerb Köztársaság Érdemrendje döntötte el, kiért is szorít Orbán

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Amíg Orbán csapatválasztása rendre változik, egy dolog biztos: állandó helye van a VIP-páholyban. Már most lehet tudni, hogy a miniszterelnök nem foglalkozik a Katarral szembeni komoly emberi jogi kritikákkal, és idén is utazik majd a világbajnokságra.