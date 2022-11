A japán diákoknak elegük van abból, hogy a covidra hivatkozva még mindig tilos beszélgetni ebéd közben

Egy friss felmérés szerint a japán diákok 90 százaléka azt szeretné, ha feloldanák azt a tiltást, miszerint ebéd közben nem szabad egymással beszélgetniük, és nem értik, miért kell még mindig csöndben enniük - írja a Guardian. Míg a koronavírus idején bevezetett, a turisták beutazására és az éttermi étkezésre vonatkozó korlátozásokat már eltörölték, a csöndes ebédét még nem.

photo_camera Ebédelő diákok Csibában, egy általános iskolában 2022. áprilisában. Fotó: NANAKO SUDO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Az online felmérést egy anya, Maho Ono indította májusban, és 1600 gyerek válaszolt a kérdésekre. Az derült ki, hogy 79 százalékuk szerint a mokusoku, vagyis a csöndes étkezés rossz, csak 5,5 százalékuk szerint jó ötlet, a többieknek nem volt erről véleménye. A tanulók 90,4 százaléka válaszolta azt, hogy szeretne ebéd közben beszélgetni, és 3,2 százalékuk válaszolt nemmel.



Emellett véleményeket is megfogalmazhattak. Sok tanuló nem érti, nekik miért kell némán enniük, amikor a felnőttek járhatnak bárokba és éttermekbe. Voltak diákok, akik szerint a beszélgetés nélkül semmi szórakoztató nincs az iskolában, más leírta, hogy elvették az ebédjét, amikor beszélt egy társához, és ez „borzalmas”. Volt, aki azt írta le: „utálja”, hogy az ebédlőben műanyag falakkal választották szét az asztaloknál az ülőhelyeket.

Bár az oktatási minisztérium útmutatásában nem szerepel ez a tiltás, sok iskolában mégis alkalmazzák. Ono most egy petíciót is benyújtott a minisztériumnak, hogy hivatalosan is vessenek véget ennek a gyakorlatnak, mert a diákok nem bírják tovább a néma evést.