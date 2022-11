Vádat emeltek a rendőrök ellen, akiknek a kocsijában részben lebénult egy indokolatlanul őrizetbe vett fekete férfi

Gondatlan veszélyeztetés miatt vádat emeltek öt connecticuti rendőr ellen, jelentette a BBC. Az öt rendőr június 19-én vette őrizetbe Randy Coxot fegyvertartás gyanújával. Cox, aki ellen később ejtették az eljárást, az előállítás során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mellkastól lefele lebénult.

Coxot egy furgonnal állították elő, amely hirtelen fékezésre kényszerült. Cox ekkor olyan erővel, fejjel csapódott a kocsi hátsó ajtajának, hogy maradandó egészségkárosodást szenvedett. A rendőrök ugyan azzal védekeztek, hogy egy balesetet elkerülendő kellett ilyen erősen fékezniük - az esetet rögzítő kamerák felvételén hallani, hogy a fékezés után hosszan dudál is a sofőr. A kamerák felvételeiből ugyanakkor az is kiderült, hogy a rendőrök gúnyolódtak a sérült Coxon, akit azzal gyanúsítottak, hogy csak színleli a sérüléseit. Az is látszik, hogy a gerincsérüléseket szenvedett férfit a lábánál fogva vonszolják be egy cellába, vagyis elsőre még megfelelő orvosi ellátást sem biztosítottak neki.

Coxot végül aztán a fogdából szállították kórházba.

Az eset kivizsgálásakor a rendőrség arra jutott, hogy az öt rendőr gondatlanul veszélyeztette Coxot, akitől megvonták a szükséges orvosi ellátást. "Lehet hibázni, de senkivel sem lehet ilyen rosszul bánni" - közölte a vádemelés után a megvádolt rendőrök főnöke, Karl Jacobson New Haven-i rendőrkapitány. (Via BBC)