December 8-tól 20-ig sztrájkolnak a tanárok egy budapesti általános iskolában

„Mi, a Brassó Utcai Általános Iskola alulírott pedagógusai és nevelést, oktatást közvetlen segítő munkatársai 35 fővel 2022. december 8-ától december 20-áig sztrájkba kezdünk. Tesszük ezt utána mindaddig, amíg az elbocsátott gimnáziumi kollégáinkat vissza nem helyezik munkakörükbe, illetve amíg egy döntési jogkörrel rendelkező személlyel szakmai tárgyalásokra nem kerül sor” – írták közleményükben a Brassó Utcai Általános Iskola tanárai. A szerkesztőséghez eljuttatott levelet 35 fő írta alá.

A héten több iskolában is ülősztrájkot tartottak a diákok, és a terv szerint csütörtökön is sok iskolában tartanak országos ülősztrájkot, illetve további tiltakozásokkal is készülnek.

A múlt héten országszerte ülősztrájkokkal, polgári engedetlenséggel, munkabeszüntetéssel kezdték a decembert több iskolában. A Tanárok a Tanárokért szerint csütörtök óta kilencvenhárom iskola összesen 929 tanára kezdett ismét munkabeszüntetésbe, válaszul a jogszerűtlen kirúgásokra és a tanárok megfélemlítésére.

Miután november 30-án a Belügyminisztérium sajtóközleményben jelentette be, hogy három fővárosi gimnázium összesen nyolc tanárának bontották fel azonnali hatállyal a munkaviszonyát, szerda este a Belügyminisztérium előtt tiltakoztak diákok, tanárok és szimpatizánsok, december 1-jétől pedig országszerte több iskolában munkabeszüntetést, polgári engedetlenséget és ülősztrájkot hirdettek.