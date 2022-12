Putyin a háború végéről és a fogolycserékről beszélt

„A különleges katonai művelet” a terv szerint halad, mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök a kirgizisztáni Biskekben tartott sajtótájékoztatón, ahol beszélt a fogolycserékről, a háború lehetséges befejezéséről és arról, hogy Oroszország folytatja az ukrán energiarendszer bombázását.

photo_camera Putyin a kirgiz sajtótájékoztatón. Fotó: SERGEI BOBYLYOV/AFP

Amennyiben Moszkva és Washington kompromisszumot talál, több amerikai-orosz fogolycsere lehetséges, mondta Putyin egy nappal rá, hogy a kétszeres olimpikon Brittney Grinerért cserébe hazahozhatták Viktor But orosz fegyverkereskedőt. „Nem vetjük el, hogy ezt a munkát a jövőben is folytassuk” - mondta az elnök annak ellenére, hogy a 2018 óta kémkedés vádjával börtönben ülő egykori tengerészgyalogos, Paul Whelan továbbra is orosz fogságban maradt.

„Az elszámolási folyamat egésze valószínűleg nehéz lesz, és eltart majd egy ideig. De így vagy úgy, a folyamat minden résztvevőjének el kell fogadnia a valóságot” - mondta az elnök a háború lezárásával kapcsolatban. „Minden stabil. Nincsenek kérdéseink, se problémáink” - mondta a hivatalos orosz kommunikáció által különleges katonai műveletnek nevezett orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. (Euronews, Guardian)