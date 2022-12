Felolvasta a kirúgott tanárok névsorát a köztévében a Momentum képviselője

Az EU és a magyar kormány közötti megállapodásról kérdezték az M1 reggeli műsorában Tompos Mártont, a Momentum frakcióvezető-helyettesét és szóvivőjét, aki viszont hamar az oktatás kérdésére és a tanárok és diákok tiltakozására terelte a szót. Nemcsak erre terelte a szót, de fel is olvasta a tiltakozásuk miatt kirúgott tanárok névsorát, bár a műsorvezető igyekezett közbevágni.

Az M1 "Politico: Orbán győzelme a megállapodás!" címmel tette ki oldalára a Tompos Mártonnal készült interjút, amelyben, ahogy a cím is mutatja, arról kérdezték a Momentum képviselőjét, hogy pártja is győzelemként értékeli-e, hogy úgy néz ki, Magyarország megkapja a helyreállítási alapból járó forrásokat. Tompos, aki kockás ingben és "Tanár nélkül nincs jövő" feliratú pólóban ült be a stúdióba, elég hamar eljutott a megállapodás kérdésétől az oktatás helyzetéig.