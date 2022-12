Elhunyt Terry Hall, a The Specials énekese

photo_camera Terry Hall tíz éve, 2012. augutszus 12-én a londoni olimpia zárásának tiszteletére rendezett koncerten. Fotó: ANDREW COWIE/AFP

63 éves korában elhunyt Terry Hall, a legendás ska-zenekar, a The Specials énekese. A hetvenes évek brit popzenéjének egyik meghatározó zenekara, a társadalmilag tudatos The Specials olyan slágereket adott a világnak, mint a Gangsters, a Too Much too Young és a Ghost Town, amit alább meg is hallgathatnak Hall tiszteletére.

Hall a zenekar közleménye szerint röcid betegség után vesztette életét. "Terry csodálatos férj és apa volt, egyben az egyik legkedvesebb, viccesebb és eredetibb ember. Zenéje és előadóművészete magában foglalta az élet esszenciáját, az örömöt, a fájdalmat, a humort, az igazságért folytatott harcot, de mindenekelőtt a szeretetet" - írták.

Barátja és zenésztársa, Neville Staple - akivel 1981-ben Fun Box Three néven is zenekart alapítottak - a BBC-nek ezen felül még elmondta, hogy Egyiptomba érkezésekor értesült barátja haláláról, ahova a feleségével érkeztek nyaralni. "Nagyon keményen érintett. Terry biztosan hiányozni fog" - mondta.

Hall 1959-ben Coventryben született, családja a város akkoriban virágzó autóiparában dolgozott. 12 éves korában egy tanára elrabolta. "Franciaországba hurcolt, ahol négy napon át szecuálisan zaklatott. Majd arcon ütött, és ott hagyott az út szélén" - osztotta meg megrázó gyerekkori traumáját 2019-ben a The Spectatornak adott interjújában. A trauma hatására egész életében depresszióval küzdött, és emiatt hagyta ott 14 évesen az iskolát. "Nem jártam iskolába, nem csináltam semmit, nyolc hónapon át egyedül hevertem az ágyamban" - mesélte.

Vigaszt a zenében talált, először a ASquad nevű helyi punkbandához csatlakozott, itt fedezte fel Jerry Dammers, aki elcsábította saját zenekarába, a The Specialsba. "Egy bélyegboltban dolgozott, mire azt mondtam neki, hogy a filatéliával nem viszed sokra" - mesélte Dammers a találkozásukról.

Bár zenekaruk már debütáló kislemezükkel befutott - ez volt a Gangster, amit maga a legendás dj, John Peel kezdett játszani a BBC Radio 1 műsorában -, Hall maga szerényen a punk-mozgalom melléktermékének tartotta a saját sikerüket. "Amikor láttam a Pistolst, meg a Clasht, rájöttem, hogy ez nem lehet annyira nehéz. Nem tűnt úgy, hogy túj jól tudnának zenélni, így hát rájöttem, hgoy csak alapítani kell egy zenekart, aztán ráérünk kitalálni a dolgokat" - mesélte a The Big Issue-nak.

A kitalálás elég jól sikerült, 1979-81 között a zenekarnak hét top10-es slágere is volt, a sorban az utolsó a Ghost Town (ld. fentebb), ami egyszerre volt előképe, majd vált himnuszává az év nyarán a rendőrségi igazoltatások miatt kirobbant zavargásoknak. (Via BBC)