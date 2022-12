Pintér Sándor „konzultációján” döntötte el az Eötvös gimnázium tanára, hogy felmond

„Tegnap, végső elkeseredésemben felmondtam a munkahelyemen, az Eötvös József Gimnáziumban” – írta ki a Facebookra Szűcs Dorottya biológia-kémia szakos tanár. Az utolsó pillanat az „eligazítás” volt, amit Pintér Sándor tartott pénteken a tanároknak.

„Konzultáltunk, avagy eligazítást kaptunk. Egy olyan személlyel »konzultáltunk«, aki úgy kezdte a mondadóját, hogy nem ért az oktatáshoz. Egy olyan személlyel »konzultáltunk«, aki ezek után megsértett diákokat és pedagógusokat teljesen alaptalanul. Aki vádol, ignorál, eligazít, nem ígér semmit, de azt betartja” – írta az Eötvös tanára.

photo_camera Tiltakozó diákok az Eötvös előtt 2022. december 2-án Fotó: Németh Dániel/444

„A többit már nem is említeném, a lényeg, hogy ez a »konzultáció« nem csak hogy nem előrelépést, hanem a mínusz kettőre lépést jelenti. Az elmúlt 10 hónapunk rengeteg energiáját dobták a kukába, és a következő összes erre fordított energiánkat már előre a kukába dobták. Ez volt a pillanat, hogy eldöntöttem, kiszállok.”

Így búcsúzott el: „Azt kell, hogy mondjam, hogy az állami oktatási rendszer egy motivált, lelkes, fiatal természettudományos pedagógusból ölte ki mindazt, ami az esszenciája ennek a hivatásnak.”

A konzultációként meghirdetett eseményen a közoktatásért is felelős belügyminiszter többet között arról beszélt a tanároknak, hogy ő is dolgozik hétvégente, megvádolta őket azzal, hogy a saját diákjaikat oktatják délután pluszpénzért, és elmondta azt is, hogy a kirúgott tanárokat nem veszik vissza. A Pedagógusok Demokratikus Szervezete ezután lemondása szólította fel Pintért a közoktatásban való teljes járatlansága és alkalmatlansága miatt.