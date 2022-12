Szilveszterre talán lehet költségvetése az országnak

Így december 23-án délre eljutott odáig az Orbán-kormány, hogy a Pénzügyminisztérium bejelentette: elkészült a 2023 költségvetés átírásával, és azt elküldte véleményezésre a Költségvetési Tanácsnak. Ez nagyjából azt jelentheti, hogy szilveszterre lehet költségvetése az országnak, persze elképzelhető, hogy a tanács rohamtempóban gyorsan átnyálazza az anyagot. Maga a tervezet sehol nem elérhető, így nem tudni, hány oldalról van szó, csak egy közlemény érkezett arról, hogy már a Költségvetési Tanács asztalán pihen a 2023-as büdzsé.

A parlament eredetileg július 19-én fogadta el a 2023-as költségvetést, de az már szeptemberre biztos lett, hogy az infláció és a gazdasági visszaesés sokkal nagyobb lesz a vártnál, ezért a kormánynak gyakorlatilag egy teljesen új büdzsét kell összeraknia. Az eredeti verziót május 27-én adták át a Tanácsnak, amelynek Kovács Árpád az elnöke, valamint Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke és Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a tagja. Múltkor egy hét kellett a költségvetés véleményezésére, ugyanis a testület június 3-án jelezte, hogy rendben van a 2023-as büdzsére, de csak hiánypótlásokkal.

A parlamenti szavazás előtt Kovács Árpád úgy fogalmazott, hogy a

vártnál nagyobb infláció,

orosz-ukrán háború következményei, energiaválság,

világgazdaság lassulása,

EU-val történő megállapodás elhúzódása

növelik a tervezettnél magasabb hiány és államadósság kockázatát, ezért a Tanács szerint indokolt lenne alternatív forgatókönyvekkel felkészülni. Ha most is egy hét kell a véleményezésre, akkor december 31-re talán lehet költségvetése az országnak. Az december elején derült ki, hogy a kabinet a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva felhatalmazta magát arra, hogy az országgyűlés jóváhagyása nélkül is átírhassa a költségvetést. Parlamenti vita tehát nem lesz, az ellenzék is majd a Magyar Közlönyből tudhatja meg, hogy mire hány forint jut jövőre. Most pedig annak a Matolcsy Györgynek kell véleményeznie a kormány tervét, aki december elején minden eddiginél jobban lehúzta a kormány gazdaságpolitikáját.

Néhány tényezőt persze lehet már ismerni a büdzséből. "Az ország biztonságos működéséhez, az energiaszámlához, a családok támogatásához és a nyugdíjak értékének megőrzéséhez szükséges források rendelkezésre állnak a jövő évre, a költségvetés finanszírozási helyzete stabil" - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter december 20-án.

Kiderült:

a helyreállítási források kifizetése a Bizottságtól függ, de abban bíznak, hogy az első félévben érkezhetnek ezek a források,

az agrártámogatások viszont biztosan jönni fognak,

15 százalékos inflációval számolnak 2023-ban átlagosan (ezt lehetett már sejteni abból, hogy ennyi lesz a 2023-as nyugdíjemelés),

éves szinten nem lesz recesszió, 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak,

változatlanul 3,5 százalékos GDP-arányos hiányt várnak.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter is elárulta már, hogy januártól nem változnak a rezsicsökkentett szint felett fizetendő áram- és gázárak sem, így nem nőnek az egyetemes szolgáltatásra jogosult mintegy hatmillió fogyasztó terhei.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Azt pedig Orbán Viktor kormányfő ejtette el a sajtótájékoztatóján, hogy a fiataloknak 25 éves korig járó adómentességet azoknak a nőknek az esetében, akik vállalnak gyermeket, 30 évre fölemelik.

A konkrét számok tehát még nem ismertek, de az biztos, hogy minden idők legnagyobb áfabevételeiből, különadókból és bizonytalan uniós pénzekből fedezné kiadásait az Orbán-kormány 2023-ban. Ezt írtuk már júniusban is, de most is igaz. A rekord áfabevétel garantált. Az eredeti tervben mindössze 5,2 százalékos infláció szerepelt, a fogyasztáshoz kapcsolt adóbevételek pedig így is 9000 milliárd forint fölé jutottak.

Ebből 2023-ban csak az áfa 7 ezer milliárd forint lehetett volna 5,2 százalékos infláció mellett. Most pedig már 15 százalékos inflációval kalkulálhat a kormány, ami akár háromszoros áfabevételt is jelenthet, de a 10 ezer milliárd forintot simán megugorja majd. Ez a koronavírus-válság előtti utolsó évben, 2019-ben 4532 milliárdot tett ki, a 2021-es közel 5400 milliárd forintos áfabevétel pedig óriási rekordot jelentett a költségvetésben. Ez a rekord 2023-ban biztosan már a múlté lesz.