Egyszerre tiltották ki az oroszok és az ukránok a dán újságírót, az FSZB-nek és az SZBU-nak sem jött be a munkássága

Karácsony előtt néhány nappal, december 20-án jelentette be a Radio Danmark (RD), a dán közszolgálati rádió, hogy tudósítójától, Matilde Kimertől megvonták az akkreditációt Ukrajnában, és most végleg el kellett hagynia az országot. Kimer helyzetének különlegessége, hogy Oroszország területére sem léphet be, miután előzőleg kemény kihallgatáson iparkodott kifaggatni őt ukrajnai kapcsolatairól a KGB-utód FSZB. Ukrajnában hasonlóképen járt, lévén, hogy kiderült: kitiltása mögött nem az akkreditációk ügyében illetékes fegyveres erők állnak, ott is a szakszolgálatok, azaz az SZBU berkeiben döntöttek így a sorsáról.

Matilde Kimer dupla kitiltásáról a nagy hírügynökségek egy része – így a Reuters – is beszámolt röviden, miközben a fejlemények miatt nemcsak dán, hanem ukrán kollégák is tiltakoztak. A történetet a legrészletesebben a Lettországban szerkesztett orosz ellenzéki Meduza.io és az ukrán Zaborona.com dolgozta fel, utóbbi minden nüanszra kiterjedő cikke angol nyelven is elérhető.

Az újságíró több mint tíz éven át dolgozott Oroszországban és Ukrajnában, itt is és ott is, minthogy irodát Moszkvában tartott fenn az RD. Egyetemistaként tanult meg oroszul – közben Szentpéterváron élt egy ideig –, már ekkor gyakornokoskodott a rádiónál, diplomája megszerzése után ott helyezkedett el, 2009-ben lett moszkvai és kijevi tudósító. A Meduzának elmondta, nem élt folyamatosan sem az orosz, sem az ukrán fővárosban, bár előbbiben sok, majd utóbbiban is egyre több időt töltött, főként a 2014-es Majdan idején és az eseményeket követően.

Ukrajna a 2010-es évek elején nem számított érdekes helynek, addig, amíg előbb be nem börtönözték Julija Timosenko korábbi miniszterelnököt, illetve ki nem robbantak 2013 őszén a tüntetések a Majdanon, amelyek Viktor Janukovics elnök elűzésébe és az ismert fordulatba torkollottak. Kimer ezt követően sokat utazott a két országban – de alapvetően nem politikai tematikájú anyagokat készített. Állítása szerint mindenütt az érdekelte, hogy hogyan élnek az „egyszerű emberek”. Őket akarta megmutatni az olyan riportjaiban, amilyet akár a sarkkörön túli, észak-szibériai Norilszkban, vagy éppen egy harkivi esküvőről, esetleg odeszai iskolásokról készített. Hasonló okokból és azonos céllal járt több alkalommal a donecki és a luhanszki „népköztársaságokban”.

Utolsó ukrajnai anyagát Odeszában vette fel augusztusban, ennek főszereplője egy osztályfőnök volt, aki a végzőseit gardírozta az utolsó középiskolai évfolyam kezdete előtt. Ezután hazament Koppenhágába, majd szeptemberben kapott egy értesítést arról, hogy törölték az akkreditációját. A következő néhány hétben-hónapban hiába próbált kapcsolatba lépni az SZBU-val, sokáig nem reagáltak a megkereséseire, sokáig azt hitte, alighanem tévedés történt.

photo_camera Győzelem-napi parádé Doneckben, 2017. május 9-én Fotó: ALEKSEY FILIPPOV/AFP

Több hónap múltán, december 8-án sikerült beszélnie a szakszolgálatok egyik emberével, aki – szerinte – abszurd vádakat fogalmazott meg, olyanokat, mint hogy évekkel korábban, 2017 májusában szovjet propagandát népszerűsített közösségi oldalán. Valójában akkor a május 9-ei donecki győzelem napi ünnepségekről tudósított, kitérve arra, hogy a „népköztársaságban” rendkívül népszerűek a szovjet zászlók és más hasonló attribútumok. Kimer azzal érvelt, hogy az eseményeket dokumentálta, ami nem számíthat propagandának, de ez nem hatotta meg a tisztet.

Az SZBU-s azt is felhánytorgatta, hogy a dán újságíró „népköztársasági” tisztségviselőkkel készített interjúkat, és eleve túl sokszor járt a térségben, amit nem tehetett volna meg anélkül, hogy ne fűzte volna a kelleténél szorosabb kapcsolat az ottani hatóságokhoz.

Kimer megkérdezte a tisztet, hogy amennyiben úgy ítélik meg, hogy Ukrajna érdekeivel ellentétes cselekedetei voltak, akkor mégis miként állíthatná vissza a bizalmat, és kaphatná vissza az akkreditációt. Erre azt a választ kapta, hogy azzal tudná bebizonyítani, hogy „tisztességes újságíró”, ha mostantól néhány hónapon keresztül kizárólag „jó” újságcikkeket publikálna. Azt is mondta az SZBU-s, hogy tudna ebben segíteni, hiszen szívesen a rendelkezésére bocsátana a szakszolgálat videós és fotós anyagokat a szóban forgó „jó cikkek” illusztrálása érdekében. Kimer megpróbálta elmagyarázni, hogy ő nem újságíró, hanem rádiós és televíziós riporter, aki nem cikkeket ír, de az volt a benyomása, hogy az SZBU-s valójában a facebookos posztjaira gondol.

Végül azt mondta, független újságíróként nem publikálhat SZBU-s anyagokat a neve alatt, amire azt a választ kapta, hogy a szerzői jogok miatt fölösleges nyugtalankodnia; a tiszt egyáltalán nem értette az újságírói etikával kapcsolatos álláspontját.

photo_camera Vaszil Maljuk, az SZBU idén kinevezett vezetője 2022 szeptemberében Fotó: PAVLO BAHMUT/NurPhoto via AFP

A helyzet egyik érdekessége a Meduza cikke szerint, hogy a háborús időszakban az ukrán fegyveres erők dolga dönteni a külföldi újságírók akkreditációjáról, Kimer engedélyeit ellenben minden kétséget kizáróan az SZBU vonta meg. Erről számolt be a Zaborona is, amely másolatban közzétette Bohdan Szeniknek, a fegyveres erők társadalmi kapcsolattartójának az ukrán újságíró-szövetség elnökéhez, Szerhij Tomilenkóhoz írott levelét. A dán újságíró kitiltását firtató Tomilenkónak adott reakcióban az állt, hogy az SZBU Matilde Kimer fb-oldalának vizsgálatakor jutott arra a következtetésre, hogy a szóban forgó személy a posztjai alapján „gyaníthatóan szorosan együttműködött” az Orosz Föderáció (az eredetiben kis kezdőbetűkkel) védelmi minisztériumával. Ezt bizonyítja úgymond, hogy tudósított 2017-es és 2018-as orosz hadgyakorlatokról, valamint megfordult a megszállt Donbaszban és a Krímen.

Matilde Kimer hiába mondta, hogy a „határokat” minden alkalommal legálisan lépte át, és hogy a megszállt területeken is elsősorban „emberi történetekről” készített riportokat, ez nem javított a helyzetén.

A „szlusszpoén” az, hogy a tudósítót Oroszországból is kitiltották. Amikor 2022 februárjában megindult az offenzíva Ukrajna ellen, Kimer lakhelye elvileg Moszkvában volt, ám Ukrajnában tartózkodott. Miután április-májusban visszatért az orosz fővárosba, kihallgatta az FSZB. Mint mondta, elvették a telefonját is, alaposan átvizsgálták az összes fotót és dokumentumot, amit találtak rajta, ukrajnai kapcsolatairól faggatták.

Legközelebb augusztus 1-jén ment ismét Moszkvába, ekkor el szerette volna intézni akkreditációjának a meghosszabbítását, ám ehelyett a kezébe nyomtak egy végzést, miszerint 2032. május 1-jéig nem léphet be Oroszország területére. Hogy miért, azt nem mondták meg neki. Igaz, cserébe azzal sem kecsegtették, hogy ha az elkövetkezendő hónapokban „jó” cikkeket ír, azzal még mindent jóvátehet.