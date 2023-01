A kormány megpróbálta átverni az EU-t, de a magyar egyetemek jártak pórul

Egy Népszavában megjelent cikkből tudták meg hétfőn a magyarországi egyetemek, hogy szinte mindegyiküket elvágták az EU-s pénzektől, így a kutatásokat és a külföldi ösztöndíjakat finanszírozó programoktól, azaz a Horizonttól és az Erasmustól is. Ez majdnem az összes magyarországi egyetemet érinti, a nagyobbak közül csak a budapesti ELTE és BME kivétel, amelyek egyelőre megúszták az elmúlt évek privatizációs hullámát.

2019 és 2021 között a magyar állami egyetemek közül szinte mindegyiket vagyonkezelő közalapítványoknak ajándékozta az állam. Az egyetemek irányítását frissen létrehozott kuratóriumokra bízták, amelyeket teleraktak fideszes politikusokkal, többek között miniszterekkel és államtitkárokkal, és törvényben kötelezték az államot, hogy ezeket az alapítványokat folyamatosan pénzelje.

A pénz elköltését azonban a kuratóriumok intézik, amelyek összetételébe az állam már nem szólhat bele. A rendszer egyik értelme, hogy a Fidesz ideológiai irányítása örökre érvényesüljön a felsőoktatásban, illetve a tudományos életben hangsúlyosabbá váljon a politikai alapú klientúra mint a karrierépítés alapja. Továbbá a kuratóriumokba ültetett fideszesek jelentős havi apanázst és hatalmat kaptak Orbán Viktortól, aki így ki tudta elégíteni a környezetében támadó ambíciókat. Az új rendszer értelme a hivatalos magyarázat szerint az, hogy versenyképesebbé tegye az alapítványi rendszer a felsőoktatást, ugyanakkor a Fidesz szinte minden egyéb területet inkább központosított az elmúlt 12 évben, azzal az érvvel, hogy csak a nagy, összefogott rendszerek hatékonyak.

Az úgynevezett modellváltó egyetemeket többek között azzal vették rá az átállásra – erről a helyi szenátusnak is szavaznia kellett –, hogy lényegében megzsarolták őket: csak akkor látnak pénzt, ha alapítványi formában működnek tovább. Akkor viszont sok pénz érkezik majd, elsősorban az EU helyreállítási alapjából – ígérte a kormányzat.

A pénzbe vetett remény után hidegzuhanyként érte a modellváltásba beleegyező egyetemeket, hogy kizárták őket az európai támogatási programokból.

A kormány úgy csinált, mintha erről nem tudott volna, senkit sem értesített a problémáról, annak ellenére, hogy a következő Erasmus-ösztöndíjak között van olyan, amire február 15-ig kell beadni a jelentkezést. Navracsics Tibor miniszter, aki a tárgyalásokat az EU-s szankciókról intézi, meglepetést mutatva esetleges félreértésről beszélt a sajtónak. Holott ő már 2021 tavaszán is győzködni próbálta a Bizottságot, hogy a vagyonkezelő közalapítványok rendszerét fogadják el, és már akkor sem járt sikerrel.

Az alapítványi rendszerbe kiszervezett egyetemeket két okból nem akarta finanszírozni az EU: egyrészt attól tartottak, hogy nem lehet ellenőrizni és számon kérni, hogyan költik el az EU-s pénzt; másrészt elfogadhatatlannak tartják, hogy a kuratóriumok vezetői politikusként kinevezhetik és leválthatják az EU-s pályázatokat intéző hivatalnokokat, azaz úgy pályáznak, hogy közben a pályázatok elbírálóit is ők ellenőrzik. Ez utóbbi probléma vezetett a kutatói és hallgatói ösztöndíjak befagyasztásához.

Lassan két éve ismert a probléma

Hogy EU-s pénzből a 21 frissen privatizált magyar egyetemet nem lehet támogatni, az már 2021 tavaszán nyilvánvaló volt, csak ezt senki sem mondta el külön az egyetemek polgárainak. Akkor történt, hogy az Európai Bizottság vonakodott elfogadni a magyar helyreállítási tervet, aminek milliárdjaival a koronavírus okozta gazdasági gondokat lehetne enyhíteni.

A Bizottság egyik problémája a magyar tervvel az volt, hogy hatalmas összeg ment volna belőle az egyetemeknek, csakhogy azok kikerültek az állam fennhatósága alól, és így a Bizottság nem akarta már finanszírozni a programjaikat. (Éppen ezzel a pénzzel kecsegtették az egyetemek vezetőit az átállásról szóló szavazások előtt.)

Azon a tavaszon egy videóhívással még Navracsics Tibor is igyekezte győzködni a Bizottság illetékeseit, hogy a pénz a közalapítványoknál is jó kezekben lesz, bár akkor a politikus még nem volt miniszter, csak a jó brüsszeli kapcsolataira alapozva bízták meg a tárgyalással.

Végül a magyar helyreállítási tervet csak 2022 decemberében fogadták el, de addigra teljesen átírták, és az egyetemek finanszírozását lényegében kivették belőle. (A helyreállítási pénz elől viszont továbbra is el van zárva Magyarország, ennek okairól itt írtunk korábban.)

Legkésőbb tavaly szeptember óta világos a helyzet

A magyar diákság jelentős részének kizárása az EU-s ösztöndíjakból nem a helyreállítási alappal függ össze, az ottani probléma csak azt mutatja, hogy amit Brüsszel korrupciógyanús területnek lát egy programban, azt más vonalon sem fogadja el. A mostani befagyasztás ugyanis a feltételességi mechanizmussal függ össze. Ez az a szankció, amit azért vetettek ki, mert Magyarországon veszélyben látják az EU-s pénzeket, hiszen túl nagy a kockázat, hogy nem a Brüsszelben jóváhagyott célokra költik el az egészet.

Ennek az eljárásnak decemberben élesítették a szankcióit, és nem az Európai Bizottság vetette ki, hanem a többi tagállam – igaz, a Bizottság javaslatára. A kormányokat tömörítő Tanácsban kizárólag Lengyelország szavazott ellene, az összes többi, 25 ország kormánya egyetértett azzal, hogy Magyarországot meg kell büntetni. Ennek a következménye a teljes vidéki magyar diákság kizárása az EU-s ösztöndíjakból. Példátlan összefogás volt egy tagállam ellen az a szavazás.

A tavaly december 15-én elfogadott büntetésnek két része volt: egyrészt befagyasztották három operatív program 55 százalékát – összességében több mint 6 milliárd eurót – a magyar közbeszerzési rendszer megbízhatatlansága miatt. Másrészt eltiltották az EU-s intézményeket, hogy bármit finanszírozzanak, aminek kedvezményezettje magyarországi vagyonkezelő közalapítvány.

Ez sem lehetett újdonság a magyar kormány számára. 2022 szeptemberében az Európai Bizottság már hivatalos levélben is értesítette a magyar kormányt arról, hogy a közalapítványi rendszert finanszírozhatatlannak tartja. A decemberben a tagállamok által megszavazott büntetések ugyanazon a bizottsági javaslaton alapultak, amelyik már szeptemberben is nyilvános volt.

A közalapítványok kuratóriumainak átalakítása benne volt abban a 17 feltételben, aminek teljesítése esetén a magyar kormány megúszhatta volna a december 15-ei büntetéseket.

photo_camera Navracsics Tibor előadást tart az MCC rendezvényén Fotó: botost/444.hu

Kivették, visszarakták

Csakhogy a magyar kormány trükközni kezdett ahelyett, hogy a problémát megoldotta volna. Részben engedtek, a Bizottságnak azt a követelését, hogy a közalapítványok is kötelezettek legyenek közbeszerzésekre, külön törvénnyel teljesítették – bár a magyar kormány már 2021-ben is azt mondta, hogy a közbeszerzési kötelezettség amúgy is vonatkozik ezekre az intézményekre, csak Brüsszelben nem értik a magyar szabályokat. De azért hoztak külön szabályt, feloldva a Bizottság aggodalmát, hogy követhetetlen lesz az alapítványi egyetemeknek nyújtott támogatások sorsa.

A politikai kinevezettek ügyét viszont teljesen zavarosan kezelték. Előbb hoztak egy törvénymódosítást, ami alapján a politikus-kurátoroknak dönteniük kellett volna a két állásuk között, azaz teljesítették a Bizottság követelését. Aztán ezt visszavonták, és helyette egy olyan megoldást választottak, ami alapján a politikus-kurátoroknak az egyes kuratóriumi döntések előtt nyilatkozniuk kell, hogy az adott ügyben összeférhetetlenek-e, és ha igen, akkor nem vehetnek részt a szavazáson.

Erre a megoldásra mondta azt november végén az Európai Bizottság, hogy nem jó, nem erről volt szó, és részben ez volt az oka, hogy a szankciók elengedése helyett azok kivetését javasolta a Tanácsnak november végén – ezenkívül még három ügyről mondta azt a Bizottság, hogy nem úgy oldotta meg a magyar kormány, ahogy kellett volna.

Vagyis a magyar kormány pontosan tudta már szeptemberben, hogy mit kellene tennie, hogy a privatizált egyetemek ne essenek el minden EU-s támogatástól (és így az Erasmustól is), csak a végső változat elfogadásakor átkavarták az egészet, hogy a miniszterek és az államtitkárok megtarthassák remek fizetéseiket és befolyásukat az egyetemeken – többek között maga Navracsics Tibor is ennek köszönheti az állását a Pannon Egyetemet fenntartó kuratórium élén.

Lehet, hogy éppen meg akarták oldani

Ugyanakkor a magyar kormány azt ígérte, hogy március végéig teljesíti a helyreállítási alap lehívásához előírt feltételeket, ezeket nevezik 27 szupermérföldkőnek.

Ez azért fontos itt, mert az Európai Bizottság e mérföldkövek közé beemelte azt a 17 ügyet, amelyek megoldásai szükségesek a feltételességi mechanizmusban kiszabott szankciók feloldásához. Mivel a közalapítványoktól ez utóbbi szankciók alapján vették el az EU-s támogatásokat, innen nézve a kormány arra számított talán, hogy mire a pénzmegvonás híre elérné az egyetemeket, addigra megint átírja a kuratóriumok tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi törvényt, és feloldják a szankciót.

Azzal viszont, hogy a pénzmegvonásról szóló hír megjelent a sajtóban, a kormány már csak úgy tud módosítani a törvényen, hogy azt nehéz lesz nem meghátrálásként értelmezni. Eddig a kormány azt kommunikálta, hogy a zárolt EU-pénzek felszabadítása érdekében tett összes lépése érdemben nem változtat a magyar gyakorlaton, csak segít Brüsszelnek átláthatóvá tenni, hogy itt minden rendben megy. Illetve a magyar kormány szerette azt is állítani, hogy semmilyen veszteség sem érte az országot, minden befagyasztott forrás hozzáférhető lesz. Most viszont egy olyan konkrét fenyegetés adódott, ami jól átélhető és konkrét hátránnyal fenyeget egyetemi hallgatókat és oktatókat egyaránt.

A helyzet azért különösen bonyolult, mert a szankciót jogilag nem biztos, hogy szét lehet választani. Azaz hiába zárnák ki nagyon gyorsan a politikusokat a kuratóriumokból, ettől még az eddigi gyakorlat alapján csak akkor javasolja a Bizottság a szankciók feloldását, ha mind a 17 ügyet megoldottnak értékeli.

Legalábbis novemberben ez volt az álláspontja a testületnek, amikor nem volt hajlandó a részeredmények alapján enyhíteni a szeptemberben javasolt szankciókon, hiába hozott számos törvényt ennek érdekében a magyar parlament. Akkor azt mondta a Bizottság, hogy amíg egy hajó lyukas, addig mindegy, hogy hány lyuk van rajta, el fog süllyedni, ezért nem lehet tekintettel arra, hogy egyes ügyek megoldódtak a 17-ből. Ha ez a logika marad érvényben, akkor az Integritás Hatóság jogköreinek kiterjesztésétől a korrupciós ügyekre létrehozott pótmagánvádas eljárások megerősítéséig számos helyen hozzá kell nyúlnia a parlamentnek a törvényekhez, hogy megint jelentkezhessenek a diákok Erasmus ösztöndíjra.