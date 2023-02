Berta Beáta, a Karinthy Frigyes Gimnázium angol–magyar szakos tanára, a tanártüntetések egyik arca múlt héten jelentette be: 23 év tanítás után felmond.

Azt mondja, számára ott volt vége, amikor rájött, hogy a kormány nem fog szóba állni a tiltakozó pedagógusokkal.

A polgári engedetlenség közben tudták: ha elbuknak, akkor utána mindenki egyedül marad azzal, hogyan oldja meg a helyzetét.

És még így is azt mondja, semmit se csinálna másképp.

Mennyire volt hirtelen döntés a felmondás?

Arra számítottam, hogy ha kirúgnak minket, akkor egyszerre rúgnak ki. Mikor kiderült, hogy nem bocsátottak el, egy darabig még arra gondoltam, hogy ha már bent maradtam, akkor hátha ki tudom használni ezt a lehetőséget arra, hogy folytassam, amit elkezdtünk együtt. De egyre inkább ment ki alólunk a talaj, fogytak a lehetőségek. És amikor bejött egy csütörtöki napon, este tízkor a rendelet, hogy mostantól év végéig szankcionálható a polgári engedetlenség, akkor rájöttem, hogy én innen bentről már nem tudok semmit sem csinálni. Az is nyilván a végig ott volt, hogy a diákokért mégiscsak maradjak, de azt éreztem, hogy ha nem tudok a tükörbe nézni, akkor már nem az marad ott a diákokkal, aki eddig volt. Szóval érlelődött a döntés, mondjuk december elejétől, de megvan a pillanat, amikor megfogalmaztam magamban, hogy akkor ez így ennyi volt. Éppen egy barátnőmmel beszéltem telefonon, és kérdezte, hogy meddig bírom. És akkor mondtam neki, hogy szerintem eddig bírtam.

Azt mondja, hogy december elejétől érlelte a döntést. Előtte miért nem? Az elmúlt hónapokban az látszott, hogy a kormány nem reagál érdemben a pedagógusok tiltakozására, de egyre keményebb eszközökkel igyekszik elhallgattatni őket. Ilyen körülmények között miért hitt ilyen sokáig az ügy sikerében?

Hát mert én másképp vagyok bekötve. Úgy gondoltam, hogy oké, már jó régen mondjuk, hogy nem jó, egy éve megy a sztrájk. És mindig volt egy újabb lépés, amit meg lehetett lépni. Októberben volt, hogy nem vettük át a fenyegető levelet az igazgatónktól, hanem közösen a tankerülethez vonultunk. Akkor utána jött, hogy kezdjünk egyhetes engedetlenségbe, amihez csatlakoztak más iskolák is. És azt gondoltuk, hogy jó, akkor ezzel elmentünk a falig, ennek valami következménye biztos lesz.

Nálam ott volt vége, amikor rájöttem, hogy nem fognak velünk szóba állni.

A januári 7-i tudásmenetes tüntetésen egymástól függetlenül hárman is elmondtuk, hogy ez olyan, mint egy bántalmazó kapcsolat. Mondod, hogy baj van, szépen, csúnyán, már mindenhogyan, de egyszerűen nem állnak veled szóba. Hát akkor ott nincs mit tenni, onnan biztos, hogy el kell menni, mert az nem fog megváltozni.

photo_camera Berta Beáta a Tudásmenet az oktatásért! demonstráción, 2023 január 7-én. Fotó: Németh Dániel/444

Mit érzett, amikor november végén hat kollégáját kirúgták az iskolából? Sokan arra számítottak, hogy a kirúgottak között lesz, hiszen sokszor nyilatkozott a sajtóban, és többet is engedetlenkedett néhány kollégájánál, akiket végül elbocsátottak.

Döbbenet volt. Azóta sem tudjuk, hogy mi alapján szankcionálják az engedetlenséget. Egy csomó ideig azt hittük, hogy az engedetlen napok számítanak, és a kollégáknak a kirúgós papírján a napok vannak felsorolva. Napból nekem valóban több volt, mint néhány kirúgottnak, de mivel én nem vagyok teljes állásban, ezért órában kevesebbet engedetlenkedtem. Tehát ezek szerint valószínűleg az órák száma számított. Én ezt az egészet úgy tudtam meg, hogy felhívott egy újságíró, és kérdezte, hogy mi van itt nálunk, engem kirúgtak-e. A hír hallatán olyan szinten megdöbbentem, ahogy szerintem ebben az egész ügyben semmitől. Teljesen váratlan fordulat volt, hogy itt embereket így rúgnak ki: hogy a BM hamarabb ad ki erről sajtónyilatkozatot, mintsem hogy az érintetteket értesítené.

Akkor már másfél hét telt el az egyhetes engedetlenség óta, és nem történt semmi, holott az előző engedetlenkedésünk után másnap jött a fenyegető levél. Szóval akkor azt hittük, hogy ez ennyi volt, itt nem állnak velünk szóba. Aztán jött a kirúgások híre, és ömlöttek az üzenetek a telefonomra. Mindenki biztos volt benne, hogy engem kirúgtak. Hívott az igazgató, aki addigra megtudta, hogy kik az érintettek. Úgy hívott fel, hogy „ráérsz?”. Mondom „figyelj, engem kirúgtak?”. És mondta, hogy „hát, téged nem”. Kérdeztem, hogy akkor kiket, és elkezdte sorolni. Visszakérdeztem, hogy engem biztos nem?

És akkor el kellett mondani nekik. Briginek mondtam el először. Emlékszem, hogy melyik teremben volt, odamentem, és beálltam a terem elé. Egy végzős osztállyal volt órája, láttam bent, kinézett rám. Kijött, és kérdeztem, hogy olvasta-e a híreket. Mondta, hogy most mondták neki a diákok. Nem szóltam semmit, és kérdezte, hogy őt kirúgták-e. Mondtam, hogy „hát, téged igen”. És akkor nézett rám, hogy „téged nem?”. Mondtam, hogy engem nem. „Hát jól van” - válaszolta. Aztán mentünk a Janóhoz, és ugyanez a beszélgetés játszódott le. Döbbenet volt mindenkiben, hogy egy teljesen váratlan helyzetben, meg ilyen módon, ilyen végtelenül embertelenül történt mindez. Ilyet hogy lehet csinálni, hogy hamarabb tudja a sajtó, hogy kirúgtak nyolc tanárt, mint maguk az érintett iskolák? Utána arra gondoltam, hogy „jól van, behagytatok? Hát akkor csináljuk tovább, akkor kezdjünk ezzel valamit!” De rájöttem, hogy ezzel itt bent nem tudok mit kezdeni, mert kivettek a kezünkből minden eszközt. Ez egy ügyes húzás volt, valljuk be.

A felismerés, hogy elfogytak az eszközök, már a kirúgásnál megvolt?

Nem. Azt mondtuk, hogy ha kirúgnak valakit, akkor folytatjuk tovább a határozatlan idejű engedetlenséget, szóval én folytattam is tovább, vagy tíz napig. Minden nap vártam egyébként, hogy kirúgnak. Azt hittem, hogy ez engem már annyira nem érdekel, hogy most már nem lep meg semmi, de volt egy alkalom, amikor kettőkor hívott az igazgató. Rögtön bedobogott a szívem ugyanúgy, mint amikor az újságíró hívott fel, hogy megkérdezze, kirúgtak-e. Azzal vettem fel a telefont, hogy „kirúgtak?”. Az igazgató pedig visszakérdezett, hogy „micsoda?”. Megismételtem a kérdést, amire mondta, hogy nem, tök más miatt keres. Bennem akkor ez volt minden nap, biztos voltam benne, hogy ki fognak rúgni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Akkor jött a téli szünet, és belegondoltam, hogy akarok-e ebben lenni, hogy minden egyes telefonhívásnál azon gondolkodjak, hogy kirúgtak-e. Hát biztos, hogy nem. Ugyanakkor meg nem tudok benne maradni a rendszerben és úgy csinálni, mintha mi sem történt volna. Itt harmadik út nincs, vagy engedetlenkedek tovább, vagy úgy csinálok, mintha minden rendben lenne. Ezek közül egyik se járható. Úgyhogy maradt a felmondás.

Hogyan változott az elmúlt időszakban a hangulat az iskolán belül? A Karinthy tanárai az őszi hónapokban nagy létszámban, határozottan álltak bele a polgári engedetlenségbe. Mi a helyzet most?

Ez a legborzasztóbb szerintem, hogy az engedetlenséget együtt csináltuk, de azt is tudtuk, hogy ha viszont bukunk, akkor utána mindenki egyedül marad azzal, hogy hogyan oldja meg. Én most felmondtam, ennek nyilván van egy egzisztenciális kockázata. Azt mondtam, hogy inkább felvállalom ezt, semmint hogy ne tudjak tükörbe nézni. De ezt nem tudja mindenki megcsinálni. Egyrészt ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy ezt mindenki feldolgozza magában, meghozza a döntését és azt kövesse. Másrészt pedig hogyha egy iskolából eltűnik hirtelen hat tanár, az azért nemcsak darabra nincs meg. Ők nagyon-nagyon fontos szereplői voltak az iskolának, mint ahogy mindenki az, és az iskola az nemcsak a falaktól meg a felirattól iskola, hanem a tanároktól és a diákoktól is. Akik meghozzák a kirúgásokról szóló döntéseket, azoknak erről biztos, hogy fogalmuk sincs, és valószínűleg nem is érdekli őket ennek az emberi oldala.

A sajtóban az oktatásügyi mozgalom egyik arcává vált. Mennyire érezte magát annak? Gondolkozott azon, hogy a felmondása után is hasonló szerepet töltsön be?

Eddig igazából ezt teljesen szívből tettem, nem volt ilyen megfontolás bennem, hogy valakiknek a gondolatait kihangosítsam. Se hős, se mártír, se messiás típus nem vagyok. Tettem, mert nem tehettem mást. Nem szeretnék szomorkodni amiatt, hogy a hangja lettem az ügynek, de túldimenzionálni sem szeretném ennek a jelentőségét. Én innen most azért lépek, mert nem tudok innen többet tenni, az ügy viszont továbbra is fontos marad számomra. Meg fogom találni a módját, hogy rendszeren kívülről tegyek érte. De nincs ilyen tervem, hogy akkor én most főállású forradalmár leszek.

Hogy van most, mi lesz ezután?

A lelkem az biztos, hogy jobban van. Az iskolában még maradok két hónapig. Ebben most már biztos vagyok, hogy meg tudom úgy csinálni, ahogy szeretném, tehát az őrlődős résznek vége. Szeretném elvarrni a szálakat. Van egy osztályom, velük szeretném megbeszélni azt, hogy azért van folytatás. Ők most elkeseredettséget éreznek, és nem csak miattam, sorban veszítették el a tanáraikat. Ez már tavaly elkezdődött tanév végén, amikor elment öt tanár az iskolából. Nem is az iskolával volt bajuk, hanem azt mondták, hogy nem tudnak tovább megmaradni így a közoktatásban, akár anyagi okokból, akár azért, mert úgy érezték, hogy semmiféle autonómiájuk nincs. Tehát én már sokadik vagyok a sorban, akit a diákok most elveszítenek, és azt hiszem, elsősorban az a dolgom, hogy valami reményt mutassak nekik.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Szóval még két hónapig tanár vagyok. Utána pedig lélekben biztos tanár maradok, hogy egyébként az maradok-e, az majd kiderül. Nyilván állami iskolába nem mennék el, de valljuk be, nem is vennének fel. Egyházi iskolába vagy magániskolába mehetek. Ahogy alakul, úgy lesz. Huszonhárom évig voltam tanár, de nyitottan fordulok az új dolgok felé is. Biztos, hogy nem leszek az, aki ebbe belekeseredik, és azt ismételgeti, hogy én életem végéig tanár vagyok, de engem nem hagytak, és akkor majd dolgozok valamit, de csak fél szívvel. Biztos, hogy nem. Amit én csinálni fogok, azt teljes szívvel fogom csinálni.

Most az látszik, hogy az oktatásügyi mozgalom eddigi legismertebb arcait szinte mind vagy kirúgták már, vagy maguk mondtak fel. A leghangosabb iskolák, közösségek el vannak fáradva. Tovább lehet mozdulni ebből?

Ezt a fáradást én is érzem, illetve a reménytelenséget. Hogyha nem állnak veled szóba, akkor mit csinálsz? Nem lehet minden nap kiabálni, mert akkor hogy vagy tanár, ha egész nap kiabálsz kifelé?

Én nem látom ezt egyébként ilyen reménytelennek, szerintem a vidéki, Budapesten kívüli településeken van most olyanfajta hangulat, ami nálunk mondjuk ősszel volt. Ez egy év alatt tényleg kipurcanhatott volna, és ahhoz képest mégsem történt ez. Valóban nem azok a leghangosabbak, akik eddig voltak, de mások igen. Szerintem ha közös az ügy, akkor bele kell, hogy férjen az, hogy most kicsit hátrébb állnak azok, akik eddig elől voltak, mert elfogyott körülöttük a levegő, és lesznek mások, akik odaállnak helyettük. Tehát igenis látok lehetőséget arra, hogy ez folytatódjon, de azzal szembe kell nézni, hogy a sztrájkos, polgári engedetlenséges vonal nem biztos, hogy továbbvihető. Ugyanakkor szerintem az sem jó, hogy elkezdődött picit egymás cselekedeteinek a megítélése, amikor például azt mondják, hogy sztrájkolni teljesen felesleges. Én magam egy napot nem sztrájkoltam, mert nekem nem ad elég lehetőséget ahhoz, amit én szeretnék. Ugyanakkor van, akinek ez a maximum. Nem mindenki él itt Budapesten, nem mindenkinek van angol szakos végzettsége, nem mindenki tudja akár csak lelkileg megengedni magának, hogy azt mondja, hogy oké, nekem fontosabb az önbecsülésem, mint az egzisztenciám. De amíg vannak olyan emberek, akik csinálnak a saját közösségükön belül bármit, addig én nem mondanám azt, hogy ennek vége.

Ha cinikus vagyok, akkor erre tudom azt mondani, hogy még ha vannak is olyanok, akik most indulnak be, pár hónap múlva kiégnek ők is, mert az látszik, hogy ezt a küzdelmet ezzel az intenzitással nem lehet annyira sokáig bírni. Mi történik akkor, ha a most még aktív tiltakozók is eljutnak oda, hogy üres az eszköztár?

Abszolút igaz: lehet, hogy aki most elkezdi, abban is van mondjuk egy fél év. De szerintem vissza kéne emlékezni arra, ami ezeknek az akcióknak az elején többször elhangzott: a szolidaritás szükségességére. Ezek közös ügyek. Egy csomó olyan embercsoport van, akiknek biztos, hogy nincs rendben az élete, csak nem elég hangosak, vagy nincs elég eszközük arra, hogy kifejezzék ezt. Egyszerűen össze kell, hogy fogjanak, össze kell, hogy fogjunk, és azt kell lássuk, hogy ahogyan az oktatás is a közös ügyünk, úgy az ő ügyük is közös. És ha ma mi egyedül maradunk, akkor holnap meg ők maradhatnak egyedül. „Sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól”. Bárki kerül most célkeresztbe, vagy bárki érzi úgy, hogy egyedül marad a problémáival, biztos, hogy nincs egyedül, mert holnap másvalaki kerül ugyanolyan helyzetbe.

Ez a gondolat szerintem elég hamar elvezet a rendszerellenesség-kormányellenesség kérdéséhez. Az oktatási tüntetéseken is világos volt, hogy sokan már nem ettől a kormánytól várják a megoldást, Radó Péter oktatáskutató szerint ez a rendszer felépítéséből fakadóan nem is képes azokat a változásokat megtenni, amit pedagógusok kérnek tőlük. Ha létrejön ez az összefogás, amiről beszél, akkor lehet ez egy nem kormányellenes összefogás végül, és kell-e egyáltalán nem kormányellenesnek lennie? Hisz abban, hogy lehet a jelenlegi rendszeren belül segíteni az oktatásügy problémáin?

Megmondom őszintén, egyre kevésbé hiszek, ugyanakkor azt gondolom, hogy egy ilyenfajta rendszerváltás nem lehet szűk értelemben véve a diákoknak és a tanároknak a feladata. És én ettől messzebbre nem látok, ilyen értelemben nyilván egy buborékban élek. Én nem akarok politikus lenni, nem is tudnék politikus lenni, ilyen mélységben nem is értek ezekhez a dolgokhoz. Az biztos, hogy egyre kevésbé látom a lehetőségeket arra, hogy csak szűk körön belül változtassunk. Nyilván rendszerszintű kellene, de az biztos, hogy nem az én ügyem.

Mit gondol, milyen hatása lesz annak, ha megtörténik az ígérgetett béremelés?

Most körülbelül ott tartunk, hogy azt mondják, 20 százalékos béremelés lesz, hogyha az EU-tól jön valami pénz. Hát szerintem ez inkább nevetséges. Nem tudom elképzelni azt, hogy ennek hatása legyen a tanárok életére. Annak a veszélyét viszont igenis látom, hogy a közvélemény azt fogja mondani, „megkapták a pénzt, akkor miről beszélnek”. Itt mondanám nagyon-nagyon sokadszorra, hogy ez messze nem csak a pénzről szól, de azok a dolgok fel sem merülnek a kormányzati kommunikációban, amelyek nem pénzkérdések elsősorban.

A tanártársadalom hogy reagálna a béremelésre?

Aki most anyagi gondokkal küzd, és emiatt azon gondolkozik, hogy elhagyja a pályát, annak ez a húsz százalék semmi nem lesz. Ha valaki inkább abban az állapotban van, hogy „nem jó ez így, de maradok”, és megkapja mondjuk a húsz százalékot, ő lehet, hogy úgy fogja gondolni, hogy na jó, valami történt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Mennyire egyedülálló ez a helyzet, ami az elmúlt évben létrejött? Létrejöhetett volna korábban, és létre tud-e jönni, még egyszer, ha a mostani tiltakozási hullám elhal?

Szerintem az, hogy létrejött ez a helyzet, az egyértelműen az emberek kiábrándultságáról, csalódottságáról árulkodik, ugyanakkor nekem arról is, hogy ott él még bennük a remény, hogy lehet jobb. És ha most ez elül, akkor én azért nagyon-nagyon félek attól, hogy a belátásos tanulás alapján nagyon-nagyon nehezen lehetne újraéleszteni. Viszont ott vannak a diákok, róluk az egyik kolléga mondta valamelyik tüntetésen, hogy a kormány ezt a generációt elvesztette. Rajtuk azt látom, hogy ők most megtapasztalták ezt a fajta ellenállási lehetőséget, meg egyáltalán azt, hogy ki lehet és ki is kell állni önmagunkért. És ez biztos, hogy nem múlik el belőlük nyomtalanul. Ha esetleg maga az ügy elül, ez a tapasztalat akkor is ott marad bennük, és lehet, hogy nem a tanárokért fognak utcára vonulni, hanem saját magukért fognak valamikor kiállni.

Hogyan élte meg az elmúlt egy évet?

Hát, ez egy őrült nagy hullámvasút volt, amit nem tudom, mennyi idő alatt fogok feldolgozni. Igazából itt tíz hónap alatt megtörtént minden. Az RTL volt kint aznap, amikor felmondtam, a suli előtt interjúztunk. Hátranéztem, és eszembe jutott, hogy tíz hónapja ugyanott álltam velük, az volt az első közszereplésem. Akkor az volt az interjúmnak a vége, hogy én tanár vagyok, és az is akarok maradni. Most, tíz hónappal később pedig arról beszélünk, hogy nem csak, hogy itt nem leszek tanár, hanem lehet, hogy sehol nem leszek tanár soha életemben. De semmit sem csinálnék másképp. Olyan embereket ismertem meg országosan a szülők, diákok, tanárok között, akikről tudom, hogy bármikor találkozom velük az életben, amit mondanak, az úgy van. Tudom róluk, hogy azt mondják, amit gondolnak, és fontosak nekik ugyanazok a dolgok, amik nekem. És most nem is csak az oktatásra gondolok, hanem arra, hogy maradjon meg az önbecsülésed, az önazonosságod. Szóval én azt mondom, hogy megérte.

Mennyire maradandóak ezek a közösségek? A Külső-Pesti Tankerület volt az egyik legjobban szerveződő, legaktívabb csoport, szülők, tanárok és diákok is részt vettek benne. Ez a közösség mennyire marad meg a kirúgások és a felmondás után?

Azt gondolom, hogy megmarad, csak áttevődik helyileg. Ezek a közös élmények annyira erősen összetartják a közösségeket, hogy nem múlhatnak el idővel. És szerintem az nagyon fontos ilyen szempontból, hogy mi nem hibáztattuk egymást. A hat kirúgott kollégámmal azóta is kapcsolatban vagyunk, van közös csoportunk, ahol megbeszéljük az ő ügyeiket, meg éppen az én ügyemet, tanácsokat adunk egymásnak. Ha valaki hoz valamilyen döntést, akkor támogatjuk abban a döntésben még akkor is, hogyha mi nem úgy döntöttünk volna. Én úgy gondolom, hogy a tanárokkal, szülőkkel, diákokkal is megmarad ez.

Amikor én beadtam ezt a lemondást, akkor azért tartottam attól, hogy az osztályomba járó gyerekek szülei hogyan reagálnak majd. A gyerekeik már sok tanárt elvesztettek, most elvesztenek engem is. Ilyenkor nagyon nehéz racionálisan gondolkodni, és azt mondani, hogy „persze megértem, hogy elmész”, hamarabb jön az, hogy „a fenébe, kibírhattad volna legalább év végéig”. De nagyon-nagyon kedvesek és megértőek voltak, mindenki azt mondta, hogy sajnálja, de alapvetően megérti. És csak annyit kértek, hogy valahogy próbáljuk meg megőrizni a közösséget. Mondtam a gyerekeknek is, hogy én nem meghalok. Ezután is együtt tudunk maradni, csak másfajta formában. Azt túl fogják élni, hogy nem az eposzi kellékekről beszélgetünk, de tudunk együtt színházba menni, könyvekről beszélgetni, csak nem az iskolán belül, hanem kívül. És ezt nem ilyen idealista elgondolásnak tartom, hanem teljesen reálisnak. Nekünk itt szükségünk van egymásra. Ettől az ügytől függetlenül is. Nem ezért lettünk közösség, ez csak adott egy karaktert az együttléteknek, de minket nem ez köt össze alapvetően.