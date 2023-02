Márki-Zay: Aki azt gondolja, hogy külföldi segítség nélkül jobb eredményt ér el, az Orbán érdekében hazudik

Évet értékelt a hódmezővásárhelyi városháza dísztermében Márki-Zay Péter. Az ex-miniszterelnökjelölt ötödik évértékelőjében

eljátszott a gondolattal, mi lett volna, ha az általa vezetett összefogás nyer,

számot vetett a tavalyi választásokkal,

hosszasan beszélt Hódmezővásárhely helyzetéről,

kitért a kiútkeresés lehetőségeire,

és beszélt új pártjáról is.

Egyébiránt rengeteget beszélt a Fideszről.

Gondolatkísérlet

„Ha áprilisban nem Orbán nyer, ma” nem csak Schadl ülne börtönben, és sok ezer milliárd forintnyi nemzeti vagyont venne vissza a bűnözőktől, tudtuk meg Márki-Zay Pétertől, aki hosszasan ismertette személyes ukróniáját. Szerinte az EU-s pénzek már rég megérkeztek volna, mivel ő csatlakozott volna az Európai Ügyészséghez, így a forint romlását is elkerülték volna. Ezzel most 10%-kal többet érnének a bérek és a nyugdíjak. Summa summarum:

„Jobban élne mindenki”, és „egy fenntartható, korrupciótól mentes Magyarország lenne ma Magyarországon”.

A háborúval kapcsolatban elmondta, hogy szavait kiforgatták, ő csak akkor küldött volna katonákat, ha a NATO is úgy dönt. Szerinte Orbán Viktor mindent engedélyezett, amit Márki-Zay is engedélyezett volna, csak ő nem mismásolta volna el. A média is szabadabb lenne, például politikai állásponttól „függetlenül bárki indíthatott volna rádiót”.

Félmondatok és álellenzékiek

„Személy szerint nekem is van felelősségem” - mondta a tavalyi választásokról, de kiemelte, hogy csak 4 másodperces félmondatokat tudtak felhozni ellene. Ha „valaki vette a fáradtságot, és a mondat elejét és végét is meghallgatta volna, tudta volna,” hogy hazudnak, és szerinte több ellenzéki politikus társa nagyobb hibákat követett el, mint ő.

photo_camera MZP a kampányban előle eltitkoltan meg nem jelentetett újsággal a kezében.

A csapat, ahol „a csapat tagjai a csapatkapitányra lőnek, és nem az ellenfélre, az nyilvánvalóan nem igazi egység”, mondta. Szerinte nehéz volt úgy dolgozni, „hogy közben hátulról lőnek”, és bár konkrét neveket nem mondott, álellenzékiséggel vádolta egykori partnereit. Szerinte Gyurcsány nem segítette az összefogást, mivel a DK elnöke nem osztotta meg legfontosabb üzeneteit, sőt, lepaktált az ellenséggel, és a nála lévő lejárató anyagokat nem szivárogtatta ki. De nem segítette Soros György és az EU sem, mivel ha az EU kellemetlenkedni akart volna, „bőven lett volna muníció”.

Ugyanakkor elmondta azt is, nagy sikerei is voltak az összefogásnak, hiszen „elsőként történelmünkben”

különböző világnézetű emberek egységben működtek együtt,

„most először nem füstös szobákban dőlt el”, kik induljanak a választásokon,

400 milliónyi mikroadomány érkezett 20 ezer magyartól,

szinte mindenhova sikerült szavazatszámlálót küldeni,

sikerült 3 roma képviselőt juttatni a parlamentbe,

és teljes átláthatósággal nyilvánosságra hozott kampányelszámolással tudtak előállni.

Az anyagi fölény: Fidesz, Fidesz, Fidesz

„Aki azt gondolja, hogy külföldi segítség nélkül jobb eredményt ér el, az megint csak Orbán Viktor érdekében hazudik” - mondta Márki-Zay, hozzátéve, hogy hazugság, hogy összesen 11 embertől kapták volna a külföldi támogatásokat. Elmondása szerint az adományozók mind magyarok voltak.

Szerinte a Fidesz győzelmének lényegében két oka volt: a propagandagépezet és az óriási anyagi fölény. Ha ehhez nem érkeznek a külföldi magyarok adományai, „még kevesebb hirdetést tudtunk volna a közösségi médiába feltenni, így is sokszorosan felmúlt bennünket a Fidesz”. Utalt arra, hogy csak a Megafon egymilliárd fölött költött hirdetésre a választásokon.

Kultúraváltás

Márki-Zay hiányolta az eddigi ellenzéki évértékelőkből a jövőre vonatkozó víziókat, még az általa megkérdezett mesterséges intelligencia is többet mondott az Orbán-rendszer leváltásáról. Nem látja, hogy mások megoldásokat javasolnának a Fidesz leváltására, hiszen szerinte ha eddig nem ment, most miért menne. (Donáth Anna évértékelőjéről itt, Toroczkai Lászlóéról itt, Gyurcsány Ferencéről pedig itt olvashatnak.)

„Ha valaki azt gondolja, hogy egy csak baloldali támogatottságú, civileket elutasító jelölt jobb eredményt ér el, mint tavaly mi, az szerintem Orbán Viktor hatalmon tartásának érdekében hazudik,” véleményezte az összefogás ötletét elvető pártokat.

Kifejtette elméletét, miszerint ahogy a Kádár korszakban sem számított, mikor voltak választások, úgy most sem számítanak. „Mitől lenne 2026 más?” Szerinte a megoldás egy új ellenzéki kerekasztal létrehozása, hiszen ahogy a 80-as években is felismerték, hogy először az alkotmányt, a választási rendszert és a médiatörvényt kell megváltoztatni, úgy erre most is szükség lenne. Szerinte így a parlamenti politizálásnak nincs értelme. Olyan országot szeretne, ahol

az ész,

a tehetség,

a szorgalom

és nem a politikai irányultság

vagy a családi hovatartozás

határozza meg, ki hogyan boldogul.

Akkor minek még egy párt?

Bár szerinte a parlamenti választásoknak nincs értelme, az önkormányzati és EP-választásokon megéri elindulni. „Ebben a rendszerben ez az egyetlen olyan választás, ahol semmi hátránya nincs annak, hogy ha valaki pártlogóval saját magát megméretteti, és kap egy sokkal reprezentatívabb, megbízhatóbb közvélemény-kutatási eredményt” - mondta az EP-választásokról, remélve, hogy a választások körüli viták nem feszítik szét annyira a pártokat, hogy az az önkormányzati választások kárára menjen. Az önkormányzati választásokon szerinte hagyni kéne a logókat és az ideológiákat, és a független, patrióta jelölteket kell közösen támogatni.

„Éppen emiatt az Európai Parlamenti választás miatt az MMM, mint civilek úgy döntöttünk, hogy kell egy párt,” indokolta a Mindenki Magyarországa Néppárt alapításának szükségességét. Szűk körben megtartandó alakuló közgyűlésüket május elejére tervezik. Öt pontban sorolta fel, miben különböznének a többi ellenzéki párttól:

Ők a rendszer ellenzéke, a parlamenti pozíciók nem foglalkoztatja őket,

önzetlenül kiállnak az üldözöttek mellett (anyagi támogatás a civileknek, kiállás például Hadházy Ákos mellett),

a fent említett kultúraváltás,

a finanszírozás (csak adományokból élnek, nem a szerinte Rogán Antal utasításaihoz kötött közpénzből),

az Európai Néppárthoz (EPP) csatlakoznának, hiszen eddig az ellenzéknek ott nincs képviselete.

Ígéretek: teljesítve

Az ígéretfigyelőre hivatkozva elmondta, négy politikus volt fent, köztük ő, és nagyon büszke, hogy bár még vége sincs a ciklusnak, ígéreteinek 80 százalékát sikerült teljesíteni. Bár nem ígéri, hogy minden elkészül, hiszen vannak olyan ígéretei is, amiket a kormány direktbe tud majd akadályozni.

Hódmezővásárhely polgármestere hosszasan beszélt a városban elért eddigi eredményekről, a jövőbeli tervekről, valamint ismertette a város anyagi helyzetét, hogy hogyan bünteti a várost a kormány.