556 érv a NER tökéletessége mellett

photo_camera Fotó: ANDREW D. BERNSTEIN/Getty Images via AFP

LeBron James megdöntötte Kareem Abdul-Jabbar 34 éves rekordját, most már ő minden idők legeredményesebb NBA-játékosa. Uj Péter portrécikkel köszönti a 38 éves Los Angeles-i lakost. (De a meccs legvirálisabb fotója egy nézőről készült.)

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Van olyan, 2010 óta stabilan fideszes vezetésű önkormányzat, ahol három cég szinte mindig nyer. Az egyik cég 556 közbeszerzési pályázaton indult, amit a város írt ki, és mindegyiket megnyerte. Egy második cég 598 pályázatot nyert, és csak 7 alkalommal vesztett. A harmadik 297 pályázatot nyert, és kétszer vesztett. Ezek egészen brutális arányok. A Korrupciókutató Központ nagy találata.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Politikai álmodozásnak tűnik a tenger alatt azeri „zöld” áramot hozó vezeték terve. Kevés dologban ért egyet Orbán Viktor és Ursula von der Leyen, de abban igen, hogy mindkettőjük szerint fantasztikus ötlet a Fekete-tenger alatti vezetéken „zöld” áramot hozni az Európai Unióba. Csakhogy a projekt ezer sebből vérzik.



Hol fáj?

Szurovecz Illés a lázadozó orvosokról írt képbe hozó cikket. Megtorpedózhatják Takács Péter államtitkár ügyeleti reformját, amit kinevezése óta próbál keresztülvinni. Az Orvosi Kamara átláthatóságot és hosszú távú tervezést követel, az ápolóknak pedig azonnali béremelést. (A CÖF már nekik is ment.)

Bürokratikus ördöghurok

photo_camera Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Egy budai kerület gyerekorvosai februártól nem adnak ki több igazolást, szerintük a továbbiakban a szülőnek kellene igazolnia a gyerek betegségét és hiányzását. Ennek elfogadásához az iskolák házirendjét kellene módosítani. Ehhez kellene a fenntartó, vagyis a tankerületi központ engedélye. De az nem ad. Hamarosan más körzetekben is előállhat a kafkai helyzet.

Hőkémballon

photo_camera Amerikai haditengerészek pecázzák ki a lelőtt kínai kémballon maradványait az Atlanti-óceánból a dél-karolinai Myrtle Beach közelében 2023. február 5-én. Fotó: PETTY OFFICER 1ST CLASS TYLER TH/AFP

Kína évek óta építgeti kémballonokon alapuló globális megfigyelési rendszerét. Most, hogy már be tudják azonosítani ezeket, az amerikaiak arra is rájöttek, hogy a hét végén lelőtt objektum már legalább a negyedik ilyen volt az USA légterében.

Szélcsend

photo_camera Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE/dpa Picture-Alliance/AFP

Sötét sarokba szorította az EU a magyar kormányt azzal, hogy ha nincs szél- és napenergia, nem jön a pénz - írja a Qubit. Miközben Magyarország az utolsó előtti helyen áll az EU-országok között a megújuló forrásokból megtermelt árammennyiség tekintetében, a magyar kormány továbbra is változatos eszközökkel és indokokkal lehetetleníti el a szél- és a napenergia felhasználását. Az unió megelégelte ezt.

Túlélő

photo_camera Pető Attila a tárgyaláson Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A papja által molesztált egykori ministráns szerint az ellene hozott ítélet félelmet kelthet más áldozatokban, mégis van értelme kiállniuk magukért. Az esztergomi érsekség - a változatosság kedvéért - hallgat.

Straight outta Iváncsa

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Tóth-Szenesi Attila már visszatérő vendég az iváncsai futballszentélyben. De minden csoda három napig tart: nem lesz NB III.-as csapat a Magyar Kupa negyeddöntőjében. A Fradi ellen októberben bravúrgyőzelmet arató Iváncsát a 90-es évek magyar futballját idézően zűrös tulajdonosi hátterű Budafok ejtette ki.

Kolbásszal ette volna a kerítést

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Márki-Zay Péter eljátszott a gondolattal, mi lett volna, ha az általa vezetett összefogás nyer, számot vetett a tavalyi választásokkal, hosszasan beszélt Hódmezővásárhely helyzetéről, kitért a kiútkeresés lehetőségeire, és beszélt új pártjáról is. Egyébiránt rengeteget beszélt a Fideszről.