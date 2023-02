Meglincseltek egy istenkáromlásért letartóztatott férfit Pakisztánban

Csőcselék rohanta le szombaton a pandzsábi Nankana Szahib rendőrörsét, ahol egy istenkáromlás gyanújával őrizetbe vett férfit tartottak fogva. A tömeg falétrával rohanta le a rendőrőrsöt, kirángatta az épületből a harmincas éveiben járó Muhamad Variszt, aki a gyanú szerint a Korán lapjait szentségtelenítette meg.

A feldühödött tömeg agyonverte Variszt, majd a lincselés után megpróbálta elégetni a holttestét is.

Pakisztánban az istenkáromlás főben járó bűn, a szélsőségesen vallásos tömegeknek gyakran az is elég, ha csak a gyanúja felmerül. Pedig amúgy az ország törvényei se szofisztikáltabbak, az istenkáromlásért a büntetőtörvénykönyv alapján is halálos ítélet jár.

Az esetről nyilvánosságra került felvételek alapján a rendőrség nem állt a helyzet magaslatán, meg se próbálták megakadályozni a lincselést. Sebaz Sarif miniszterelnök a lincselést elítélő nyilatkozatában fel is tette a kérdést, hogy "miért nem fékezte meg a rendőrség az erőszakos csőcseléket? A jogrendet fenn kell taratani!". (Via The Guardian)