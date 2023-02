Nagy célokkal, de szinte tervek nélkül indul Magyarország a klímasemlegesség felé

Az Európai Unió más országaival együtt Magyarország is komoly vállalást tett 2020-ban: arra vonatkozóan, hogy 2050-re klímasemleges lesz a magyar gazdaság és társadalom, vagyis a normál működésével nem bocsát ki több üvegházhatású gázt, mint amit a természet (némi, egyelőre csak tervekben létező mesterséges rásegítéssel) el is tud nyelni. Ezt nemcsak vágyként, ködös célként kommunikálta a magyar kormány, az Országgyűlés már egy törvényt is elfogadott arról, hogy 2050-re klímasemlegesek leszünk. Hogy odáig elérjünk, a törvény azt is rögzíti, hogy 2030-ra, vagyis hét év múlva Magyarország bruttó üvegházhatású gázkibocsátásának 40 százalékkal alacsonyabb kell lennie, mint 1990-ben volt.

Ezt elérni nagy gazdasági és politikai kihívást jelent, vagyis komoly tervezés, előkészítés és ellenőrzés nélkül nem fog menni. Ezért érdemes összeszedni, hogyan is áll Magyarország a klímasemlegesség felé vezető úton, hol teljesít jól, hol nem, milyen irányba halad. Ezt a feladatot vállalta a Green Policy Center magyar agytröszt, amely a héten bemutatta Magyarország első „klímasemlegességi előrehaladási jelentését”.

Ahogy a jelentés bemutatóján Huszár András, a Green Policy Center igazgatója elmondta, Magyarország 2020-ig nagyon könnyen megugorható klímapolitikai célokat állított maga elé, amelyeket különösebb erőfeszítés nélkül túl is teljesített. 2020 után viszont már sokkal ambiciózusabb célokat kellene teljesíteni, ami nem fog sikerülni anélkül, hogy alapvető hozzáállásbeli és módszertani változások történnének a klíma-, az ipar- és a gazdaságpolitikában.

Gazdasági válság mint klímapolitika

Bár a tanulmány az előrehaladási jelentés címet kapta, az valójában inkább annak értékelése, hogy honnan indul Magyarország a 2050-es klímasemlegesség és a 2030-as 40 százalékos kibocsátáscsökkentés felé. A jelentésben szereplő adatok 2020-ra vonatkoznak, aminek részben az az oka, hogy a valós számok két év csúszással érhetők el. Azaz 2022-ben, amikor a Green Policy Center elkezdte összeállítani a jelentést, 2020-as adatokkal tudott dolgozni. (A jelentés felhasználta az Országos Meteorológiai Szolgálat minden évben összeállított nemzeti kibocsátási leltárjelentését, amit az OMSZ az ENSZ előírásai szerint elkészít, és amelyet az ENSZ publikál). De azért is, mert a központ szakértői szerint érdemes megnézni, mire jutott a magyar klímapolitika a 2010 és 2020 közötti évtizedben, és ennek fényében elemezni azt, mire van szükség a következő, 2020-tól 2030-ig tartó periódusban. Az adatokat a központ elemzői különböző indikátorokba rendezték, és az összehasonlítás kedvéért összevetették három hasonló méretű ország, Ausztria, Csehország és Portugália számaival.



Magyarország a 2020-ra kitűzött kibocsátáscsökkentési célját nemcsak elérte, túl is teljesítette. Ezt viszont nem a sikeres klímapolitikának, hanem a gazdaság válságainak köszönhette. 2020-ban a magyar összkibocsátás 38 százalékkal volt alacsonyabb, mint a rendszerváltáskor, tehát a célt sikerült elérni. De mint azt Koczóh Levente, a GPC munkatársa a jelentés bemutatóján elmondta, ezt a célt lényegében már 1992-re teljesítette Magyarország, egyszerűen azzal, hogy a rendszerváltás után összeomlott az addigi szocialista ipar. A magyar kibocsátások szintjét azóta is a gazdaság hullámzásai befolyásolták leginkább, ami azzal jár, hogy a kibocsátások nem egyenletesen, tervszerűen, hanem felemásan csökkentek.

Az utóbbi évtizedben is leginkább a 2008-as válság utóhatásainak köszönhetően csökkent a kibocsátás 2014-ig, amikor 41 százalékkal volt alacsonyabb, mint 1990-ben. Ezután a konjunktúra éveiben megint csökkent a különbség az 1990-es szinthez képest, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány hatására ismét nyíljon kicsit az olló. 2020-ban összességében 9 százalékkal volt alacsonyabb a magyar nettó ÜHG-kibocsátás, mint 10 évvel korábban, de ahogy az ábra is mutatja, a csökkenés nem volt folyamatos és következetes. 2014-hez képest például 2019-ben 11,5 százalékkal volt magasabb a kibocsátás.

Érdemes ezt összevetni más hasonló méretű országok, például Ausztria teljesítményével. Ausztria nem érte el a saját kibocsátáscsökkentési célját, legalábbis az 1990-es szinthez képest, de 2005 óta folyamatosan csökken az adat (éppen ezért az osztrák kormány a 2005-ös szinthez szereti mérni a saját teljesítményét, de ez már politikai kommunikációs trükk). Ez azt jelenti, hogy az osztrák kormánynak van szakpolitikai terve, stratégiája a kibocsátások csökkentésére, amit végre is hajt. Magyarországon ilyen nincs, azaz az EU kvótakereskedelmi rendszerének hatását leszámítva nincs csökkenés, ami valamilyen tudatos szakpolitikai lépéshez lenne köthető.

Voltak ugyanakkor olyan politikai lépések, amelyek feltételezhetően hozzájárultak a kibocsátások növeléséhez. Érdemes például visszaemlékeznünk, mennyire meglepődött innovációs és technológiai miniszterként Palkovics László, hogy 2014 és 2021 között úgy nőtt a magyar lakosság gázfogyasztása 2,5 milliárd köbméterről 4 milliárdra, hogy közben nem lettek hidegebbek a telek, és a kazánok, sütők és egyéb eszközök hatékonysága sem romlott jelentősen. Ez volt az az időszak, amikor a kormány megvédte a rezsiáraktól a magyar háztartásokat, akik ennek hatására úgy égették a földgázt, mintha nem lenne holnap.

A 2030-as célok eléréséhez muszáj lenne olyan tervekkel és lépésekkel előállnia a magyar kormánynak, amelyek tervezhetően, a gazdasági válságok társadalmi megrázkódtatásai nélkül segítenek csökkenteni az ÜHG-kibocsátást.

Honnan indulunk?

A Green Policy Center jelentése részletesen végigmegy a magyar gazdaság különböző szektorainak kibocsátásain és az azokat befolyásoló, a klímacélok elérésében legfontosabbnak tartott indikátorokon. A központ a német Ecologic Institute-tól átvett 108 indikátor szerint vizsgálja a magyar gazdaságot és kormányzást, bár több területen, összesen 32-ben nem talált – és kérésre sem kapott – elérhető adatokat a magyar államtól. Mindenesetre ezek alapján is elég teljes és részletes képet tudott alkotni arról, hogyan is állt neki az ország a klímasemlegesség elérésének 2020-ban.

A 2010 és 2020 közötti kibocsátási adatok alapján például mindenképpen kezdeni kell valamit a lakossági épületek és a közlekedés kibocsátásával. Együttesen a jelentés szerint ezek a magyarországi nettó ÜHG-kibocsátások közel negyedéért, 23,8 százalékáért voltak felelősek a koronavírus-járvány előtti utolsó évben, 2019-ben. Vagyis nem elég a nagy szennyezők kibocsátásainak csökkentésére koncentrálni, átfogó lépéseket kell tenni azért, hogy a lakossági is csökkenjen.

A már emlegetett rezsicsökkentés miatt jelentősen megnőtt az épületenergetikai beruházások megtérülésének ideje, és mivel az energiahatékonyság nem volt olyan fontos szempont hatósági energiaárak mellett, sokkal kevesebb ilyen felújítás történt, ami pedig mégis, az nem volt olyan alapos. A lakossági épületek összkibocsátása így nagyjából ugyanazt a trendet követte, mint az összes kibocsátás, a válságos, nehezebb években csökkent, utána növekedett. Emellett a hőmérséklet változása is hatott a lakóépületek kibocsátására, melegebb években alacsonyabb volt az egy lakásra jutó átlagos fogyasztás. Az a következő évek hasonló elemzéseiből derülhet ki, hogy a rezsicsökkentés vége hogyan hatott a lakosság energiafogyasztására és ezzel a kibocsátás csökkentésére. De az biztos, hogy ez, a klímacélok szempontjából pozitív hatás megint komoly válságjelenségekkel és komoly társadalmi megpróbáltatásokkal együtt jelentkezik.

A jelentés szerint nem túlzás azt állítani, hogy az épületekkel kapcsolatos kibocsátások csökkentésben van az egyik legnagyobb hazai potenciál, és talán ebben a szektorban lehet technológiai szempontból a legegyszerűbben megoldani a dekarbonizációt. Ugyan a GPC előrehaladási jelentése nem igazán foglalkozik azzal, milyen eszközökkel lehet elérni a klímasemlegességet, csak „tükröt kíván tartani” a magyar éghajlat-politika számára, a központ más anyagaiban több javaslatot is megfogalmaz arról, hogy milyen lépésekkel lehetne elérni a 2030-as célokat. Az épületeknél például meg kellene célozni, hogy a jelenlegi, 1 százalék alatti szintről évi 3 százalékra emelkedjen a felújítási arány, mind a lakóépületeknél, mind az amúgy csökkenő kibocsátású szolgáltató épületeknél. Ehhez jelentős állami támogatási programra lenne szükség, amit egy 2050-ig kitekintő program keretében, a magasabb jövedelmű háztartások és a vállalati szektor részére kamattámogatott hitel, mások számára vissza nem térítendő támogatás formájában kellene folyósítani.

A közlekedés területén még rosszabb a kép, ebben a szektorban sokkal kisebb volt a válságos évek hatása, a kibocsátás 2010 után, pár évnyi enyhe visszaesést leszámítva gyorsan és jelentősen növekedett. Ennek oka elsősorban az, hogy folyamatosan nő a személyautók száma, a magyar utakra kerülő extra autókat pedig leginkább használtan importálják nyugati országokból, vagyis a flotta életkora is növekszik. A közlekedés kibocsátásának növekedését 2013 óta egyedül a járvány tudta megtörni. Érdemes hozzátenni, hogy Koczóh szerint a közlekedés az egyetlen szektor, ahol a járvány komolyabban meglátszott a kibocsátások visszaesésén, más területeken a covid hatása nem volt jelentős.

A jelentés megjegyzi, hogy az uniós átlaghoz és a referenciaországokhoz képest Magyarország a közlekedésben még mindig relatíve alacsony kibocsátónak számít, de az autók számának növekedése miatt kezdeni kellene valamit a területtel ahhoz, hogy elérhetőek legyenek a klímacélok. Az autó- és buszflotta környezetbarát lecserélésén kívül különböző intézkedésekkel kellene ösztönözni a jobb kihasználtságot, a távmunkát, a távügyintézést, a szállítási távolságok csökkentését.

Az autók mellett a légkondicionáló berendezések száma is meredeken emelkedett az elmúlt évtizedben, ami újabb problémákat jelent. A hűtő- és légkondicionáló berendezések ugyanis fluortartalmú üvegházhatású gázokat bocsátanak ki. Minél több légkondi működik, annál több ilyen gáz jut a légkörbe. 2010 és 2020 között az ún. F-gázok kibocsátása 1000 kilotonna szén-dioxidnak megfelelő mennyiséggel nőtt.

Ami a nagyobb, termelő szektorokat illeti, a mezőgazdaságban enyhén növekedtek a kibocsátások 2020-ig, elsősorban azért, mert több lett a szarvasmarha az országban, a növénytermesztésben pedig több műtrágyát használtak fel. A mezőgazdaság a magyar bruttó kibocsátások 11,6 százalékáért felel, ha hozzátesszük ehhez a szektor energiafogyasztását, ez az arány 14 százalék fölé ugrik.

Az iparban, amely az energiafogyasztást és a gyártási folyamatokkal járó szennyezést is beleértve a magyar ÜHG-kibocsátás 16 százalékát teszi ki, 2018-ig szintén növekedést lehetett tapasztalni, kivéve a 2012-es válságévet. 2018-tól csökkent az ipar kibocsátása, ám azt egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy itt trendfordulóról van szó, mert a visszaesés egy-egy nagy gyár egyedi problémáira és a covid miatti zavarokra is visszavezethető.

Az ipar energiaintenzitása 2013 óta szinte folyamatosan csökken, vagyis kevesebb energia felhasználásával tud ugyanannyi terméket előállítani, amiben talán a kibocsátási kvóták árának növekedése is szerepet játszhat. Emiatt viszont elképzelhető, hogy az ipari kibocsátás lassan javul majd 2030-ig. Ehhez innovatív technológiák kifejlesztésére és elterjesztésére lesz szükség, és arra, hogy a körforgásos gazdaság koncepciója szerint kevesebb erőforrást használjanak az üzemek az új termékek gyártására, a már legyártott termékek élettartama pedig minél hosszabb legyen.

Az energiatermelésben folyamatos a kibocsátás csökkenése 2010 és 2020 között, ez egyrészt arra vezethető vissza, hogy egyre kevesebb szenet használ Magyarországon a szektor, részben a magasabb kvótaárak miatt. De arra is, hogy nőtt az energiaimport aránya is, ami esetenként csak annyit jelent, hogy a magyar energiafogyasztás áthelyezte a kibocsátást a határon kívülre: Ukrajnából nagyrészt szénerőművekben termelt áramot importált Magyarország.

Az uniós átlaggal és a referenciaországokkal összehasonlítva Magyarországon viszonylag alacsony volt 2020-ban a megújulók aránya az energiatermelésben, 13,8 százalék az EU-s átlag 37,48 százalékhoz, az osztrák 36,55 százalékhoz vagy a cseh 17,30 százalékhoz képest. Abban nemzetközi összehasonlításban jó alapokról indul az ország, hogy az energiatermelés mennyire karbonintenzív, vagyis mennyi káros anyag kibocsátásával jár. Ez leginkább a paksi atomerőmű szerepének köszönhető, ám a jelentés felhívja a figyelmet, hogy a magyar tervek – miszerint 2030-ra a villamosenergia 90 százalékát szén-dioxid-kibocsátás nélkül állítják majd elő az országban – nagyban függenek attól, hogy megépülnek-e addigra a Paks II blokkjai, és hogy a Paks I erőmű üzemidejét meg lehet-e hosszabbítani.

Klímakormányzás kell

Ahogy korábban is említettük, a Green Policy Center jelentése szerint a kormányzatnak kulcsszerepe van klímacélok elérésében. Ebben nemcsak az motiválhatja a mindenkori kormányt, hogy törvénybe is foglalta a karbonsemlegesség elérését, de az is, hogy ennek a célnak nagy a társadalmi támogatottsága. A kormány saját, köztudottan átláthatatlan, manipulatív és nem reprezentatív módszerekkel készült környezetvédelmi konzultációja is azzal az eredménnyel járt, hogy a válaszadók 93,6 százaléka támogatja a klímasemlegességi célok teljesülését, bár túlnyomó többségük csak azzal a kérdésbe beépített megkötéssel, hogy az nem okoz hirtelen áremelkedést, és nem zavarja az energiaellátás biztonságát. A jelentés szerzői felhívják a figyelmet, hogy az ilyen felmérések csalókák, ha konkrét intézkedésekről kérdezik az embereket, általában sokkal kevésbé lelkesek a klímavédelemmel kapcsolatban.

A magas támogatottság mindenesetre jó alapot teremthet ahhoz, hogy a kormány komolyabb lépéseket tegyen a klímasemlegesség felé. A Green Policy Center szerint nagyon pozitív, hogy a magyar kormánynak ambiciózus tervei vannak, de a klímatörvényből számos elem hiányzik, ami segítene megvalósítani ezeket a terveket. A szöveg például nem jelöl ki egy ciklikus mechanizmust a klímapolitikai tervezésről, döntéshozatalról, nyomon követésről és felülvizsgálatról, és nem állított fel független tudományos tanácsadó intézményt, ami megalapozottabbá tehetné a döntéshozatalt.

Szintén hasznos lenne részletes, szektorális kibocsátáscsökkentési célokat, mérföldköveket meghatározni, hogy követhetőbb legyen a folyamat. Más országokban a klímatörvény számos ilyen célt tartalmaz, Szlovákiában például már ilyen részletes alcélokkal tervezik elfogadni az új klímatörvényt. Ez persze nagy teret enged annak, hogy az egyes szektorok képviselői, a szakmai szervezetei elkezdjenek alkudozni a kormányzattal, hogy módosítsa a szektorális célkitűzéseket, de az ilyen célok megfogalmazása így is átláthatóbbá, tervezhetőbbé és számonkérhetőbbé teszi a folyamatot.

Az biztos, hogy a magyar kormánynak fel van adva a lecke. Kérdés, hogy a 2021-es és azutáni adatok elemzésénél talál-e változást ebben a Green Policy Center, vagy a magyar kibocsátások alakulását továbbra is a gazdasági ciklusok és esetlegességek alakítják majd, remélve, hogy 2030-ra valahogy mégis minden ott tarthat, ahol kellene.