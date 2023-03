Hiába a megroggyanó bankok, emelte az alapkamatot a Fed

Az Egyesült Államokban helyi idő szerint szerda délután eldőlt, hogy az amerikai jegybankként funkcionáló Fed 25 bázisponttal emeli az alapkamatot. A kétnapos találkozójuk után a monetáris politikáról döntő Federal Open Market Committee (FOMC) tagjai egyhangúlag úgy döntöttek, hogy 4,75 százalékról 5 százalékra emelik az alapkamatot, ami a legmagasabb érték 2007 óta, és az előző öt alkalommal összesen 150 bázisponttal növelték az irányadó kamatot.

A Fed a legutóbbi kamatemelés idején is azt jelezte, hogy folytatni kívánják a kamatemelési trendet, ugyanakkor azóta az Egyesült Államokban és globálisan is több bank megroppant, többek között csődbe ment a 16. legnagyobb amerikai bank, a Silicon Valley Bank, és a svájci óriást, a Credit Suisse-t is fel kellett vásároltatnia a svájci államnak a legnagyobb riválisával.

photo_camera Jerome Powell, a Fed elnöke Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Szakértők nagyjából egybehangzó állásfoglalása szerint az emelkedő alapkamatok helyeztek nagy nyomást a bankszektor egyes szereplőire, épp ezért az elmúlt időszakban lehetett elemzői vélekedéseket hallani arról, hogy a Fed szüneteltetni fogja a kamatemeléseket. Az utóbbi napokban azonban, részben amiatt is, hogy a Credit Suisse okozta problémák továbbgyűrűzését a jelek szerint sikerült egyelőre megfékeznie a svájci államnak, az elemzők döntő többsége 0,25 százalékos emelkedésre számított, épp arra, ami történt is.

A FOMC közleményben egyben hangsúlyozta azt is, hogy további lépésekre is szükség lehet, ha a fogyasztói árak tovább emelkednek. Kiemelték azt is, hogy az amerikai bankrendszer egészséges és stabil, de kitértek arra is, hogy a bankokkal kapcsolatos felfordulás árthat a növekedésnek, és mérsékelték korábbi, nagyon határozottan a további várható kamatemelésről szóló retorikájukat, helyette arról beszéltek, hogy esetleg helyénvaló lehet majd némi további szigorító lépések meghozatala.