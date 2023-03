Új helikoptereket kap az Ukrajnának adott MiG-29-esekért a szlovák hadsereg

Elég jó üzletnek bizonyul Szlovákia számára, hogy 10 MiG-29-es vadászrepülőt ad az ukrán hadseregnek. Ahogy korábban írtuk, az odaígért vadászgépekből 3-4 röpképes, a többi javításra szorul, Ukrajna viszont így is szívesen fogadja ezeket, mert Zelenszkij elnök régóta mondogatja, hogy vadászrepülőkre van szüksége az orosz csapatok ellen. Szlovákia pedig cserébe 12 vadonat új AH-1Z Viper típusú harci helikoptert kap az Egyesült Államoktól.

Az amerikaiak páncéltörő rakétákat is adnak a Viperek mellé, sőt, kiképzik a szlovák pilótákat is. A helikopterekre azért rá kell majd fizetnie a szlovák államnak, összesen úgy 340 millió dollárt. Jaroslav Naď szlovák ügyvezető védelmi miniszter szerint viszont ez még így is nagyon kedvezményes üzlet, mert a helikopterekért, a páncéltörőkért és a kiképzésért amúgy nagyjából egymilliárd dollárt kellene fizetni. Ráadásul a szlovák hadseregnek jelenleg egyáltalán nincsenek harci helikopterei, úgyhogy ezzel teljesen új védelmi képességekre tettek szert a miniszter szerint. (Új Szó)