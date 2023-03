Ukrajna magyarországi nagykövete lehet Sándor Fegyir

Az ukrán hadsereg magyar származású önkéntesekkel felálló kárpátaljai egységét, a Kárpátaljai Sárkányok egyik ismert alakja, Sándor Fegyir lehet Ukrajna következő budapesti nagykövete. Az önkéntes katona, aki aki bevonulása előtt az Ungvári Nemzeti Egyetem tanára volt, a Hvg kérdésére megerősítette, hogy felmerült a neve nagykövetként.

Sándor őrmester a háború első szakaszában azzal vált harctéri hírességgé, hogy fotó készült arról, ahogy a lövészárokból, interneten keresztül tart órát. A 101. területvédelmi dandár, vagyis a Kárpátaljai Sárkányok aztán több magyar Facebook-csoport is adományokat gyűjtött power banktól Erős pistáig. A Hvg cikke szerint Sándor és alakulata most Bahmut közelében van, ott értesítették arról is, hogy nagykövet lehet.

photo_camera Sándor Fegyir a kárpátaljai önkéntesek által aláírt magyar zászlót ad át Csizmadia Alexandra ungvári magyar konzulnak. Fotó: Facebook

Sándor és a sárkányok legutóbb akkor kerültek be a sajtóba, amikor Trombitás Kristóf Megafon központos propaganda-influenszer az ő képükkel rakott ki egy posztot, ami azt az álhírt erősítette, hogy a kárpátaljai magyarokat kényszerítik a szolgálatra. Hogy ennek mi az igazságtartalma, arról Rácz András írt cikket a 444.hu-ra. Ha Sándor Fegyir valóban Budapestre jön, reméljük, lesz alkalma a témáról elbeszélgetni Trombitással.