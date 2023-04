Pentagon-iratok: Szerbia is fegyverekkel támogatja Ukrajnát

Folyamatosan látnak napvilágot a Pentagon titkos jelentései az orosz-ukrán háborúról, amelyekből érdekes, de lényegében minden résztvevő és érintett ország számára kellemetlen információk derülnek ki. A Reuters cikke szerint például kiszivárgott egy táblázat, amiből kiderül, hogy a magát amúgy a háborúban semlegesnek valló, Oroszországgal jó kapcsolatot ápoló szerb kormány is küldhetett fegyvereket az ukrán hadseregnek, vagy legalábbis beleegyezett, hogy küld.

A dokumentum, amiből mindez kiderül, azt összegzi, hogyan reagált 38 európai kormány az orosz-ukrán háborúra. Eszerint a szerb kormány, amely nem vetett ki szankciókat Oroszországra, nem volt hajlandó fegyveres kiképzést nyújtani az ukrán haderőnek, de beleegyezett, hogy "halálos segítséget" vagy "halálos segélyt" (lethal aid) nyújt Ukrajnának, ami fegyver és/vagy lőszerszállítmányokat jelent.

A dokumentum szerint a 38 európai országból egyedül Ausztria és Málta az, amely nem biztosított katonai kiképzést és/vagy küldött fegyvereket Ukrajnának, nem is ígérte, hogy fog, és a katonai képesség és politikai akarat is hiányzik ahhoz, hogy ilyen formán segítse a megtámadott országot.

photo_camera Aleksandar Vucic és Vlagyimir Putyin 2021-es találkozója Szocsiban Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

A Reuters egyelőre nem tudta igazolni, hogy a dokumentum hiteles, és a cikk megjelenéséig sem az amerikai, sem a szerb kormány nem válaszolt. A Reutersnek nyilatkozó szakértő szerint viszont ha igaz az információ, az vagy azt jelenti, hogy az amerikai kormány elképesztő nyomást helyezett az oroszbarát szerb kormányra, vagy azt, hogy a szerb kormány igyekszik egyensúlyozni Moszkva és a nyugat között. Ahogy ebben a cikkben részletesen írtuk, az eddig megjelent kiszivárogtatott dokumentumok között voltak olyanok, amelyeknek a tartalmát megváltoztatták, de voltak olyanok is, amelyek szakértők szerint hitelesek.

Arról már korábban is terjedtek hírek, hogy egy szerb fegyvergyártó cég fegyverszállítmányokat küldött Ukrajnába, legalábbis márciusban orosz Telegram-oldalakon terjedtek képek, amelyek állítólag ezt bizonyították. Moszkva akkor magyarázatot követelt a szerb kormánytól, mire Aleksandar Vucic szerb kormányfő aljas hazugságnak nevezte a szerb szállítmányokról szóló hírt.

Milos Vucevic szerb védelmi miniszter hasonlóan reagált a most kiszivárgott iratok tartalmára is. "Több mint tízszer cáfoltuk már az ilyen valótlanságokat, és most újra megtesszük. Szerbia nem adott el, és nem is fog eladni fegyvereket sem az ukrajnai, sem az orosz félnek, sem azoknak az országoknak, amelyek a konfliktus térségében fekszenek. Úgy tűnik, valakinek az a célja, hogy belevonja Szerbiát ebbe a konfliktusba, de mi kitartunk a politikánk mellett" - mondta a Vecernje Novosti című belgrádi napilapnak.