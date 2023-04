Felmentették a vagyonőrt, akit hajléktalanok bántalmazásával vádoltak

„Bizonyítottság hiányában” mentették fel azt a vagyonőrt, aki a vád szerint 2020. augusztus 24-én este, járőrszolgálata alatt a kőbányai áruház hátsó parkolójánál egy teleszkópos fémbottal vert meg hajléktalanokat, akik közül az egyik életveszélyes sérülést szenvedett, két hónappal később pedig tüdőgyulladásban meghalt.

A Fővárosi Törvényszék hétfőn hozott ítéletet az ügyben, a férfit halált okozó testi sértéssel, súlyos testi sértés kísérletével, illetve védekezésre képtelen személyek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével vádolták.

A törvényszéki közleményében az áll, hogy a bíróság indoklása szerint „nehézségek” és „hiányosságok” kísérték végig az eljárást, a „legfőbb nehézség” pedig a sértettek „rendelkezésre állásának hiánya” volt. Mármint hogy nehéz volt megtalálni a hajléktalanokat, akik közül közben két másik is meghalt. A közlemény szerint emellett a tanúvallomások „ellentmondásosak”, több esetben „önellentmondásosak” is voltak. Illetve a sértettek halála előtt a szembesítés is elmaradt, így „a támadó kinézetéről csak egymástól igen eltérő tartalmú vallomások álltak a bíróság rendelkezésére”.

A törvényszék közlése a vagyon őrként dolgozó férfi az élelmiszerbolt zárása után érkezett a parkolóba, ahol, miután segélykiáltást hallott, találkozott a bántalmazott hajléktalan társasággal, akikkel „szóváltásba keveredett, majd távozásra szólította fel őket”. A vádlott és a sértettek között kialakult lökdösődés közben a vagyonőr az egyik férfit megrúgta, majd autójával áthajtott az áruház mellett lévő benzinkútra.

Az ügyészség fellebbezést jelentett be a vádlott bűnösségének megállapítása és büntetés kiszabása miatt. (MTI)