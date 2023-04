Lezárták a lombok nélküli lombkoronasétányhoz vezető utat

Már az Európai Bizottság is vizsgálja azt a projektet, aminek hála 60 milliós uniós támogatásból épült lombkoronasétány áll most egy kivágot erdő közepén a Hajdú-Bihar megyei Nyírmártonfalván. Az innovatív magyar fejlesztés hamar turistalátványosággá vált, de úgy néz ki, ennek most vége, mert a Magyar Narancs szerint a falu polgármestere, a fideszes Filemon Mihály lezáratta az oda vezető utat.

A lap egyik olvasója arról számolt be, hogy amikor meg akarta csodálni a különleges építményt, egy tábla fogadta, amire azt írták?„Magánterület! Illetékteleneknek belépni tilos!” A terület tulajdonosa egyébként Filemon Mihály, Nyírmártonfalva polgármestere, aki azt ígréte, minden médiumot beperel, amelyik beszámolt a sétányról. De a Mancs szerint az útról így is látni a kis magyar csodát.