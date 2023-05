Már nem akarja röghöz kötni a pedagógusokat a kormány

A Belügyminisztérium újabb pontokon módosított a pedagógusok új jogállási törvényének tervezetén, a szakszervezetek szerint ezek mindegyike visszalépésnek tekinthető a korábbi elképzelésekhez képest, írja a Népszava.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a BM elvetette a pedagógusok röghöz kötésének tervét, már nem kényszerítenék a jogviszonyukról év közben lemondó tanárokat arra, hogy akár tanév végéig is kötelezően tanítaniuk kelljen. A tervezetben a lemondási időt hat hónapról három hónapra csökkentették.

További engedmény, hogy azok, akik nem szeretnének majd az új jogállási törvény – ami eltörölné a pedagógusok közalkalmazotti státuszát – alatt dolgozni, még a jelenlegi közalkalmazotti törvény szabályai szerint távozhatnak a munkahelyükről. Kihúzták azt a részt is, amely egyenjogúvá tette volna a megbízási szerződéssel foglalkoztatott tanárokat és a hitoktatókat is a tantestület többi, főállású tagjával.

A kormány már a múlt héten is tett engedményeket a státusztörvényben, például nem hallgatnák le a tanárok saját számítógépeit és telefonjait. Mint arról mi is beszámoltunk, tanárok, diákok, szülők és támogatók együtt tüntettek április 24-én Budapesten. A demonstrációról videót is készítettünk: