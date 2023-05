Megfojtottak a New York-i metrón egy fekete férfit, megfojtóját vádemelés nélkül elengedték

Hétfőn megfojtottak a New York-i metrón egy „nyilvánvalóan mentális betegségben szenvedő” férfit. A fojtogatás előtt a férfi egy másik utassal veszekedett, ezt kamera rögzítette. A felvételen a BBC szerint látni, hogy a 30 éves Jordan Neely küzd, miközben egy másik férfi a földön tartja őt. Mint kiderült, az egyébként fekete Neelyt földre gyűrő és megfojtó férfi egy egyébként fehér, 24 éves volt amerikai tengerészgyalogos, akit a rendőrség kihallgatott és már el is engedett. Ahogy a BBC is írja, emberölés történt, ami nem gyilkosságot jelent, most pedig az ügyészségen múlik, hogy megállapítsák, indokolt-e a vádemelés.

A Guardian azt írja, a felvételek szerint Neely a metró utasait „zaklatta” és „fenyegetőzött”, a másik férfi ekkor lépett közbe. Percekkel később Neely már nem volt magánál. Később a kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították. A esetet levideózó Juan Alberto Vazquez a New York Postnak azt mondta, Neely „agresszívan” kiabált, panaszkodott, hogy éhes és szomjas, de nem támadt rá senkire. Elmondása szerint a 24 éves tengerészgyalogos azután gyűrte le Neelyt, hogy utóbbi ledobta a kabátját a földre. Vazquez akkor kezdett videózni, amikor Neely már a földön feküdt, a másik férfi karja pedig a nyaka körül volt. A BBC azt írja, a videó szerint egy másik férfi eközben Neely karját, egy harmadik pedig a vállát fogta le. Rövid ideig próbálta kiszabadítani magát, végül „elernyedt a teste”.

Neely halála miatt szerdán többen is összegyűltek egy virrasztásra a metróban, ahol a falra a „Ki ölte meg Jordan Neelyt?” feliratot festették. Egy a demonstráción részt vevő férfi szerint a tengerészgyalogos „agresszióból” fojtotta meg Neelyt, akinek „esélye sem volt arra, hogy védekezzen”. Egy másik ember azt mondta, ami történt, „lincselés” volt.

Neely apja a Daily Newsnak azt mondta, fia anyját is megölték, amikor Neely még csak 18 éves volt. A nő 2007-ben, 36 évesen halt meg, holttestét egy bőröndben találták meg egy út szélén Bronxban.

New York kormányzója, Kathy Hochul „mélységesen nyugtalanítónak” nevezte a történteket, Alexandria Ocasio-Cortez New York-i kongresszusi képviselő pedig Twitteren úgy fogalmazott, ami történt, az „undorító”.

A társadalmi igazságosságért kampányolók szerint durva egyenlőtlenségekre világított rá a támadás, ami szerintük „igazságtalan önbíráskodás” volt.