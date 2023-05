De szép itt a vízpart, nem kéne valamit végre építeni ide?

Nagyon kevés olyan óriási, egybefüggő zöldterület van már a Balaton partján, mint Örvényesen, ahol 79 ezer négyzetméteren burjánzik a természet, legelészik az őz, csúszkál a sikló. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, védett terület, így az állatok elvannak békében, a nádasban is zajlik rendesen az élet. Egyelőre.

Örvényes kicsi település a Tihanyi-félsziget mellett, alig több mint 150 állandó lakossal. Sokan termesztenek szőlőt, őshonos fajtákat, főleg olaszrizlinget. Lassú, nyugodt, nagyon zöld település. 1990 óta - egyetlen ciklus kivételével - Huszár Zoltán a polgármester, családjának étterme és vendégháza is van Örvényesen.

Március 14-én soron kívüli ülést tartott a képviselő-testület, ahol kiderült, hogy a hatalmas zöldterületen a Sport-Üdülőfalu Kft. kezdene nagyívű építkezésbe. Ennek érdekében rendeletet is módosítanának. A tervek szerint hotel épülne a területen, nem is kicsi. És ahogy Balatonhenye rendezési tervében, úgy itt is szanatóriumként emlegetik az épületkomplexumot. Lesz mélygarázs, szálloda, wellnesz-központ, de még Öko-tó is. A helyieket különösen felháborítja, hogy az út kiszélesítése során mások telkéből vennének el területet.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Május elején lakossági tájékoztatót tartottak, melyen részt vett az építtető is, a céget Somorjai István képviselte. A fórumon több mint száz helybéli és nyaralótulajdonos vett részt, a hangulat alapján meglehetősen feldúltan érkeztek az eseményre, és azóta sem nyugodtak meg, ugyanis már petíciót is indítottak a beruházás ellen.

Somorjai arról beszélt, aggódik a település jövőjéért, kevés a bevétel - summa summarum, meg kéne fejleszteni kicsit. Kezdetben ő is szanatóriumnak hívta a létesítményt, pontosabban rehabilitációs szanatóriumnak, aztán a résztvevők felhívták rá a figyelmét, hogy a cégnek, melyet képvisel, a szállodai szolgáltatás a fő profilja. Sajnos az sem derült ki, valójában hány férőhelyes lesz a hotel, hol kétszáz, hol négyszáz vendégről beszélt.

Természetközeli megoldásokat emlegetett, és igyekezett leszögezni, hogy nem lesz lombkoronasétány, de azért valami hasonló mégiscsak lesz: valamiféle járófelületek azért lesznek a nádasban.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A cég képviselője igyekezett megnyugtatni a lakókat, sikertelenül, hogy az épületek nem lesznek túl magasak, majd azzal zárta le a beszélgetést, hogy

„Elnézést, valamit kell építeni”.

A fórum résztvevői ebben nem értettek vele egyet, mire Somorjai azt felelte, látja, hogy „semmivel sem értenek egyet”, de a falu életét valamiből finanszírozni kell.

„A térség összes községe növeli magát, nem véletlenül, mert ami nem növekszik, nincs erőben, azt elnyomják” - vélekedett.

A Balatonnál valóban szédítő iramban fejlesztenek, erről írtunk mi is már sokszor. Hasonló okokra hivatkozva, mint Örvényesen, Balatonhenyén is búcsút inthetnek a békés hétköznapoknak, ha megvalósul mindaz, amit a településrendezési tervben tettek közzé - erről is beszámolunk hamarosan.