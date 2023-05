Párbeszéd: Újra engedélyt kapott a Fertő tavi beruházás

„Csak nem tudnak leállni, újra kiadták a Fertő-parti luxusberuházás engedélyét! Ahogy az sajnos várható volt, a kormányhivatal ismét kiadta az építési engedélyt, ráadásul a tervek is megváltoztak” - írja Jakál Adrienn, a Párbeszéd soproni képviselője.

Áprilisban a bíróság kötelezte a kormányhivatalt, hogy vonja vissza a beruházás környezetvédelmi engedélyét, és indítson új eljárást. Az ítélet azért születhetett meg, mert a Greenpeace és a Fertő tó Barátai Egyesület pert indított, miután a kormányhivatal 2022 karácsonya előtt meghosszabbította a korábban felfüggesztett beruházás engedélyét.

Jakál azt írja, az új engedély értelmében „20 helyett 26 apartman, négycsillagos luxusszálloda, medencék, sportkomplexum és ökocentrum lesz, természetes élővilág nem lesz”. A politikus szerint a kormányhivatal nyilatkozatában az áll, hogy a beruházás „elhelyezésénél és tervezett kialakításánál fogva negatív hatásra a természeti értékek vonatkozásában sem kell számítani.”

photo_camera Munkagépek a Fertő tónál 2021-ben Fotó: Pap Martin

A Fertő Part nevű projektben 34 ezer négyzetméternyi területet – vagy még többet – építenének be a tónál Mészáros Lőrinc-féle cégek közreműködésével. Az ügy több éve húzódik, 2021 áprilisában is forgattunk róla videót a helyszínen. Tavaly májusban kiderült, hogy forráshiány miatt átütemezik az állami beruházásokat, ami a Fertő Parkot is érintheti, ez azonban nem jelentette azt, hogy mindenestül törölnék a projektet.

A beruházás ellen tiltakozott már a Greenpeace, például akkor, amikor az aktivistái eltorlaszolták a part felé vezető utat. De tiltakozásukat fejezték ki Európai Uniós szervek, illetve az UNESCO és a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya is a „túlzó és a helyhez méltatlan” beruházás leállítását kérte.

A beruházás ellen tavaly Sopronban tüntettek, ahol megjelent Pumped Gabo is, majd a tóparton, kameránk előtt meztelenre vetkőzött.