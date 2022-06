Felfüggeszthetik a Fertő tavi beruházást

Nagy Márton, az újdonsült gazdaságfejlesztésért felelős miniszter május 26-án csatlakozott Gulyás Gergely kancelláriaminiszterhez annak szokásos Kormányinfóján, hogy bejelentse az utóbbi évek legkomolyabb megszorítását. Ennek egyik eleme az, hogy „átütemezik az állami beruházásokat”, magyarul többet leállítanak majd egy időre ezek közül.

„Ahol megkezdődött az építkezés, ott nem hagyják félbe, torzókat nem akarnak hagyni. Még el nem kezdődött építőipari beruházásokról van szó, ezeket 2023-ról 2024-re halasztják, a listát a tervek szerint nemsokára közzéteszik majd” - írtuk akkor. Az erről határozó kormányrendeletre egészen június 5-ig, egy szombati napig kellett várni. Az mindössze három bekezdés volt, abból is egy érintette az állami beruházások átütemezését. Ez így szól:

„[A]z állami beruházásokat felülvizsgálat céljából – ide nem értve a kivitelezés alatt levőket – felfüggeszti, amelynek költségvetési hatásaként 2022-ben és 2023-ban összesen 1 150 000 000 000 forint megtakarítás elérendő, illetve érvényesítendő.”

A Kormányinfón ígért lista azóta sem állt össze, így nem tudni, pontosan mely beruházásokat érinti a halasztás.

A Fertő tavi projekt megvalósításáért felelős körökben most azt beszélik, hogy a nagy vitát kiváltó építkezés egyike lehet ezeknek a kormányzati projekteknek.

Munkagépek a Fertő tónál. Fotó: Pap Martin

A Fertő Part elnevezésű fejlesztés azért különösen érdekes a beruházásstop szempontjából, mert a fertőrákosi telepen már zajlanak ehhez kapcsolódó munkák. Ám ezek előkészítő építkezések, gyakorlatilag a part kialakítását, csatornák felújítását és létrehozását jelentik, és Mészáros Lőrinc cégei végzik. Vízjogi engedélyhez kötött munkálatokról van szó. Néhány folyamata ezeknek látszik azon az első videón is, amit még tavaly áprilisban forgattunk Fertőrákoson.

Ezeknek a munkálatoknak a jelentős részével – a társadalmi egyeztetés hiányán kívül – a természetkárosításért aggódó Fertő Barátai Egyesületnek sem lenne baja, az egykori vízitelep valóban elhanyagolt volt az utóbbi évtizedekben. Ahogy a videóban is elhangzik, a helyiek is azt tartják, szükséges volt a lerohadó épületek elbontása és egy természetbe illeszkedő strand kialakítása. A Fertő Part beruházás azonban nem csak ennyiről szól.

Az eredeti tervek szerint 34 ezer négyzetmétert építenének be. Lenne ökocentrum, sportközpont, kikötő, vendégházak, kemping, étterem, készülne egy 880 férőhelyes parkoló is, és ami a Fertő tavat féltő civilek legnagyobb ellenkezését váltotta ki, egy százágyas szálloda is épülne, ráadásul közvetlenül a parton. Minderről a projekt hivatalos bemutatkozóvideója is beszámol.

A beruházás ellen tiltakozott már a Greenpeace, például akkor, amikor az aktivistái eltorlaszolták a part felé vezető utat. De tiltakozásukat fejezték ki Európai Uniós szervek, illetve az UNESCO és a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya is a „túlzó és a helyhez méltatlan” beruházás leállítását kérte tavaly decemberben, mindeddig hiába.

Munkagépek a Fertőnél tavaly nyáron. Fotó: Pap Martin

Az épületek kivitelezésére szóló közbeszerzést tavaly novemberben írták ki, ráadásul gyorsított eljárásban azzal az indokkal, hogy nehogy az állatok visszafoglalják a Natura 2000-es területet. Ezt azonban visszavonták, majd újra kiírták. Az újabb közbeszerzésnek már február elején győztest kellett volna hirdetni, ám ez soha nem történt meg. Ez már arra utalt, hogy valami probléma lehet kormányzati körökben is a Fertő tavi beruházással.

Forrásaink szerint valóban felmerültek „esztétikai problémák” is a projekttel kapcsolatban az általános beruházásstop mellett.

Tüntetés a Fertő tóért a budai várnál június 18-án. Fotó: Kaufmann Balázs/444

Az építkezésért felelős Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. az új kormányzati struktúrában a Miniszterelnökség alól átkerült a Lázár János vezette Építési és Beruházási Minisztérium alá. Lázár épp tegnap találkozott a cég vezetőjével, Kárpáti Bélával.

Kárpáti Béla, a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója új főnökénél, Lázár Jánosnál. Forrás: Lázár János facebook

A Fertő parti fejlesztéssel – és más halasztásgyanús állami projektekkel – kapcsolatos kérdéseinket a június 5-i kormányrendelet megjelenése után már elküldtük Lázár kabinetének. Válasz nem érkezett, mindössze annyi, hogy a miniszter egyelőre minden érintett állami cég képviselőjével és a beruházásokért felelős fontos szereplőkkel találkozik ezekben a hetekben. Az egyes projektek halasztásáról pedig amúgy sem ő dönt majd, hanem más minisztériumok, vagy épp a miniszterelnök maga.