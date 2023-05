Nagyon, de nem elég nagyon nyert a görög kormánypárt

Hatalmas győzelmet aratott a hétvégi görögországi általános választásokon Kirjakosz Micotakisz miniszterelnök jobbközép Új Demokrácia pártja, de nem elég nagyot. Az Új Demokrácia a szavazatok 41 százalékát szerezte meg, kétszer annyit, mint legnagyobb baloldali riválisa, Alekszisz Ciprasz Szirizája.

photo_camera Kirjakosz Micotakisz miniszterelnök, az Új Demokrácia vezetője, ünnepli választási győzelmét. Fotó: PANAYOTIS TZAMAROS/NurPhoto via AFP

A görög választási rendszer sajátja, hogy a magyarral szemben 41 százaléknyi szavazat húsz százalékpontnyi fölénynél nemhogy kétharmados többségre, de még egyszerűre se elég. Micotakisz pártja így öt mandátummal kevesebbet szerzett az abszolút többséghez minimálisan szükségesnél. Emiatt, bár Micotakisz "politikai földrengésként" értékelte az eredményeket, hamarosan új választást írhatnak ki, mert a kormányfő egyedül szeretne kormányozni.

A görög választási rendszerben korábban a győztest ötven bónuszmandátummal jutalmazták. Ha most is ez volna a rendszer, az Új Demokrácia már most hétvégén abszolút többséget szerzett volna - ehhez az új szabályok szerint minimum a szavazatok 45 százalékát meg kellett volna szerezniük. Ha viszont néhány héten belül, júniusban újabb választást írnak ki, azokon az Új Demokrácia további mandátumokat szerezve megkaparinthatja az abszolút többséget. Máskülönben koalícióra kényszerülhet, amiben a másik hagyományos párt, a Sziriza baloldali riválisa, a Paszok lehet a partnerük. De a két párt viszonyát bonyolítja, hogy a Paszok vezetője, Nikosz Andrulakisz tavaly célszemélye volt egy lehallgatási botránynak, márpedig szerinte Micotakisz tudta nélkül ez biztosan nem történhetett volna meg.

A vesztes Sziriza vezetője, Ciprasz egykori miniszterelnök "szélsőségesen negatívként" értékelte pártja teljesítményét. (Via BBC, The New York Times)