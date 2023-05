Szarvas fideszes polgármestere: „Azt mondta Zelenszkij, hogy a Balatonnál lesz két óra alatt tankokkal”

Szarvas polgármestere is megkapta a központi feladatot: a településnek is fel kell sorakoznia a parlament fideszes többsége által megszavazott „békepárti” határozata ellen. Aki már hallott Babák Mihályról, az tudja, hogy polgármester nála különbül nem teljesítheti a parancsot.

Aki esetleg valamiért nem hallott róla, ő az, aki

A május 18-i önkormányzati ülés sokadik pontja volt, hogy Szarvas is lépjen be a béketáborba. Szinte észrevétlenül átcsusszant volna a javaslat, amikor szót kért Pecsenye Erzsébet, hogy ez szerinte országos feladat, ne terheljék őket ilyen üggyel. (Neki szólt be korábban Babák a fent említett hülyepicsázás megjegyezéssel.)

És ekkor Babák úgy érezte, hogy el kell mondania mindazt, ami ezzel kapcsolatban a fejében van. Nem lehet állítani, hogy nem volt semmi a fejében, mert jó hosszan mondta. Kipróbálta, első hallás után összefoglalni sem könnyű. Néhány emlékezetes mondat: von der Leyen asszony elküldte a francba az EU-s források utalását sürgető önkormányzatokat, szintén ő volt, aki állítólag biztatta Zelenszkijt (ukrán elnök), hogy robbantsa fel a vezetéket (a Barátságot) és zárja el a csapot (szintén a Barátság kőolajvezetéken, hivatalosan ezt cáfolták). Zelenszkij Babák szerint amúgy is azt mondta, hogy a Balatonnál lesznek 2 óra alatt (nem Zelenszkij mondta, hanem Szergej Melnicsuk ukrán parlamenti képviselő, még 2019-ben, arról, hogy mi lenne, ha Kárpátalja elszakadna Ukrajnától), de azért Babák ráerősített, hogy Zelenszkij tankkal jönne.

„Amit művelnek a világban, az borzasztó” - mondta a polgármester. Aztán húzott egy ívet, hogy mi mindent voltak kénytelenek elviselni a magyarok „az érdekes módon kitalált és kitenyésztett covid után, amit szintén a világra küldtek”, ez már túl sok nekünk. „Mindenhol a történelmet eltörlik, meg gender, meg hom, woke-kultúra, meg anyámtyúkja, ami folyik Európában, az katasztrófa".

„Iszonyúan sajnálom a kárpátaljai magyarokat, az ukránok azok úgy veszekednek, ahogy akarnak az oroszokkal, ez az ő sorsuk és az ő problémájuk. Minket már egyszer beszorítottak ilyen kérdésbe, amikor jobbról a Hitler jött, balról meg az oroszok” - mondta Babák, bár a térkép szerint ez így nem stimmel, de lehet, hogy ideológiai alapon gondolta. Minket odadobtak majdnem 50 évre az oroszokhoz, elegünk volt ebből - állt ki határozott Babák az orosz elnyomás ellen, de nem az ukrán függetlenség mellett.

„Ez a metódus, ami (nem érthető) folyik, ez a hercehurca, és ezen múlik a sok minden nekünk. Fölvetetik velünk a háborús hitelt meg a covid után helyreállítási hitelt, azt nem kapunk belőle pénzt, szóval én önkormányzati vezetőként azt tudom mondani, hogy a város érdeke az, hogy ezt fejezzék be sürgősen" - összegezte, amit összegezni akart.

„Szükségük van rá, kérték és jó néven veszik”

- öntött tiszta vizet a pohárba Babák arról, hogy csatlakozzanak a parlamenti határozat támogatóihoz. „Miután minket kiszolgált a kormányunk meg a parlamentünk, erről egyáltalán nem tudok panaszkodni, ha valakinek gondja van vele, az ne szavazza meg” - adott még egy erős érvet az igen mellé Babák.

Majd csak nem akarta abbahagyni: az, ami most folyik az infláció oldaláról, az energiadolgok meg a fenyegetések, a fegyverkezés meg a háború oldaláról, az katasztrófa. Ez nem a mi jövőnk, mi nem ilyet akartuk, sem ilyen Európai Uniót és ilyen korrupt társaságot, amit csinálnak. Én úgy gondolom, hogy meg kell erősítenünk. De most a korrupcióról szól, hanem arról, hogy háborúnak vége, mi nem támogatjuk, békepártiak vagyunk.

Ezután már csak a szavazás jött, ahol elég nehezen sikerült összeszámolni mindössze 10 szavazatot.