Több pénzt szeretne a parkolásból a fővárosi önkormányzat

Kevesellte a fővárosi tulajdonú utakon és közterületeken lévő parkolóhelyekből származó bevételt Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén, írja a Népszava. Elmondása szerint a fővárosi önkormányzat tavaly mindössze 868 millió forint bevételhez jutott, holott csak egyetlen kerületben is lényegesen több pénz folyik be ennél.

photo_camera Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az említett területeken összesen 7674 darab parkolóhely után szednek parkolási díjat. Ezen parkolók üzemeltetése a kerületi önkormányzatok dolga, a díjakból származó bevétel egy - egyébként úgy tűnik jelentős - része pedig náluk is marad az üzemeltetésre.

A fővárosi önkormányzat szerint 2019-ben alig több mint 700 millió, 2020-ban közel 950 millió, míg 2021 első félévében az ingyenes parkolás miatt alig 41 milliót szedtek be a díjakból. Eközben iparági becslések szerint a kerületek már évekkel ezelőtt akár 1 milliárd felett is kereshettek az említett parkolási területeken. A főváros bevétele pedig úgy csökkent tavaly, hogy időközben még a parkolási díjak is emelkedtek: tavaly szeptemberben vezették be az új, egységes parkolási rendszert, és emelték a parkolási díjakat.

Újabb egységesítési kísérlet

A megoldást a kerületekkel való elszámolás közös nevezőre hozásában látják, mivel egyelőre minden kerülettel külön megállapodás alapján számolnak el. A Pokorni Zoltán vezette XII. kerület például egyáltalán nem fizet, mivel nincs is megállapodása a fővárossal. Kiss Ambrus szerint az is előfordult, hogy a fővárosi tulajdonú területen a szükségesnél sűrűbben helyeztek el automatákat a kerületek, hogy több működtetési költséget terhelhessenek a fővárosra. Az üzemeltetési költségek alacsonyan tartására a főváros felső plafont vezet be a parkolásüzemeltetés indokolt költségére. Az új szerződésekben a leghatékonyabban működő három kerület költségeit veszik alapul, az így megállapított összegetlegfeljebb 15 százalékkal lehet majd meghaldni, a többit pedig a főváros nem fizeti ki.