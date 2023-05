Brexit: a brit választók több mint fele már szorosabb kapcsolatot szeretne az EU-val

A brit választók úgy érzik, nem igazán jött be a Brexit az országuknak, sőt, egy friss felmérés szerint a britek 63 százaléka szerint az, hogy Nagy-Britannia kilépett az EU-ból, több problémát okozott, mint amennyit megoldott. A felmérés, amiről a Guardian írt, a Best for Britain nevű internacionalista lobbiszervezet felkérésére 10 ezer választó megkérdezésével készült, olyan módszertannal, amely választókerületekre szűri a válaszokat. A felmérés talán legfontosabb megállapítása az, hogy a brit választók 53 százaléka szerint az országnak szorosabb viszonyt kellene kiépítenie az Európai Unióval. Még az olyan választókörzetekben is nőtt az EU-hoz való közeledés támogatottsága, ahol elsöprő többség szavazott a brexitre a 2016-os népszavazáson. A Boston és Skegness választókerületben Lincolnshire-ben, Anglia Midlands nevű térségében, 2016-ban közel 75 százalék szavazta meg az uniós kilépést, most viszont a választók 40 százaléka úgy látja, jobb lenne mégis szorosabb viszonyban maradni az EU-val.

photo_camera Boris Johnson kampányol a brexit mellett Fotó: BEN STANSALL/AFP

Hogy a választók nagy része megbánta az egész brexit dolgot, az nem különösebben meglepő annak fényében, hogy a britek a pénztárcájukon érzik annak hatásait: a London School of Economics tanulmánya szerint a brit háztartásoknak eddig 7 milliárd fontba került, hogy már vámot kell fizetniük az EU-ból érkező élelmiszerekre. Mindeközben pedig az olyan kilépéspárti kampányígéretekből, hogy a brexit után szigorítani lehet majd a bevándorlást, egyelőre semmi sem látszik, 2022-ben a hivatalos adatok szerint a nettó bevándorlás 606 ezer fő volt, vagyis ennyivel többen vándoroltak be Nagy-Britanniába, mint ahányan elmentek onnan, ami új rekordnak számít. Bár a felmérés szerint a brit választók több mint fele úgy gondolja, hogy több embernek kellene vízumot adni. Hogy hogyan élik meg a britek a brexit utáni nehézségeket, arról itt írtunk részletesebben.

A Guardian cikke emlékeztet, hogy Rishi Sunak jelenlegi brit miniszterelnök a brexit mellett kampányolt annak idején, amellett érvelve, hogy az unión kívül sokkal jobb gazdasági lehetőségei lesznek az országnak.