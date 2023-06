Szabályosan meghamisította egy sztrájkoló tanár nyilatkozatát a közmédia

Meginterjúvolt az M1 egy sztrájkoló pedagógust.

Úgy vágták meg a nyilatkozatát, mintha elégedett lenne a fizetésével, holott ennek épp ellenkezője igaz.

Az infláció megeszi a fizetését, évek óta gondolkodik azon, hogy külföldre költözik.

A tanár a 444-nek elmondta, megvezették, megalázó és méltatlan helyzetbe hozták.

2022. január 31-ére pedagógusszervezetek kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdettek országszerte. Ez volt az első országos tanársztrájk, amit később továbbiak követtek.

A pedagógusok, akik az előző év októberében hoztak létre sztrájkbizottságot, öt követelést fogalmaztak meg, de mindenekelőtt béreik 45 százalékos emelését.

A tiltakozásokban hozzávetőleg 20 ezer tanár vett részt, és beszámolt róla minden jelentősebb országos és regionális hírszolgáltató.

Egy interjú, két jelentés

Beszámolt az eseményekről Debrecen önkormányzati fenntartású televíziója, a Debreceni Televízió aznapi híradása is. A csatornán a hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából közöltek riportot, „Figyelmeztető sztrájkot tartottak a tanárok hétfőn” címmel.

Dehir - Figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn a pedagógusok

A legtöbb tanteremben rendben elindult a tanítás, több alsós tanító viszont az első két órában a tanáriban sztrájkolt, hangzott el az adásban, amiben természetesen elmondták azt is, milyen követeléseik vannak a pedagógusoknak.

A riportba bevágták egy sztrájkoló tanár nyilatkozatát, amit a köztévé riporterének adott. Borsos Tamás a következőket mondja el:

„Feleségemmel nagyon sokszor téma mostanában a méltánytalan fizetés. Gondolkodunk, a jövőbe tekintünk, gondolkodunk külföldben. Azt halljuk barátoktól, rokonoktól, akik kinn dolgoznak, tanítanak, hogy jóval a többszörösét keresik az itthoni fizetésnek. Ez nagyon bosszant és frusztrál bennünket...”

Az iskola 80 pedagógusa közül 20 sztrájkolt, a sztrájkhoz több debreceni iskola is csatlakozott, de mindenhol meg tudták oldani a helyettesítést, zavartalanul zajlott a tanítás – hangzott el.

Önkormányzati fenntartású csatornaként a Debreceni Televízió rendszeresen használja az MTVA nyersanyagait olyan riportokhoz, amik országosan is érdeklődésre tartanak számot. Ebben az esetben is ez történt.

Teljesen más hanglejtéssel számolt be ugyanerről az eseményről az M1 2022. január 31-ei híradójában, amiben „A tanárok többsége nem sztrájkolt” címmel közöltek riportot. Ez arról szól, hogy igazából alig sztrájkolt valaki:

A bemondó elmondta, kevesebb mint a tanárok ötöde vett részt a sztrájkban. Előbb a prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolából jelentkeztek be, ahol az igazgató elmondta, hogy náluk senki nem sztrájkolt. A Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár Aladár Technikumban sem szüntették be a tanárok a munkát. Az igazgató itt elmondja, a béreket másfél éve rendezték, nincs ok sztrájkra. Végül irány Hajdúsámson, ahol 80-ból 20 tanár nem tartotta meg az első két órát.

Ekkor játsszák be Borsos Tamást, aki sztrájkolt ugyan, de nem értett egyet minden követeléssel. A tanártól a nyilatkozatának csak azt a részét – az első szavait – vágták be, ami illeszkedett a közmédia narratívájához:

„...most van egy egzisztenciánk. Mi pedagógusok, így együtt, nem panaszkodunk olyan szinten a fizetésre, mert így boldogulunk, a hiteleinket tudjuk fizetni, a gyermekeinket el kell látni, nem kell félnünk a holnaptól...”

Így néz ki a két riport egymás mellett:

Azt a részt, ahol a pedagógus arról beszél, hogy méltánytalannak tartja a fizetést, levágták az MTVA szerkesztői. A riport egyértelműen azt a hamis látszatot igyekszik kelteni, mintha Borsos Tamás valami más követeléssel nem értene egyet, a fizetésével viszont elégedett lenne – holott ennek az ellenkezője az igaz. (A tanárok követelései közül egyet sem neveztek meg az M1 riportjában.)

Ahogy Borsos Tamás 444-nek adott nyilatkozatából kiderül, amikor a tanár E/1-ben beszélt, nem általában a pedagógusokról beszélt, ahogy arra ez a kivágott félmondat utal. Hanem arról, hogy mivel szintén pedagógus felesége is dolgozik, így legalább nélkülözniük nem kell.

„Megalázó és méltatlan helyzetbe hoztak”

A történtekről a hajdúsámsoni iskola egyik alkalmazottja tájékoztatta a 444-et annak apropóján, hogy múlt héten beszámoltunk egy nemrég történt manipulációról. Az illető segített felvenni a kapcsolatot Borsos Tamással, aki közel tíz éve tanít testnevelést felső tagozatos diákoknak az intézményben.

„A tanári karban és az iskolavezetés előtt is közismert, hogy szeretek kommunikálni. Amikor a sztrájk napján a közmédia stábja megjelent az iskolában, a közvetlen felettesem biztatott, hogy nyilatkozzak. Szívesen tettem, mert szakszervezeti tagként minden sztrájkköveteléssel egyetértek.”

A beállás hosszú volt, az interjú is percekig tartott. Mivel úgy tűnt, lesz idő kifejteni a véleményét, Borsos Tamás messziről indítva vezette fel mondandóját.

„Azzal kezdtem, hogy mivel a feleségemmel mindketten tanárként dolgozunk, közösen valahogy elboldogulunk, nem kell egyik napról a másikra élni, de ha a jövőbe tekintünk, nem látjuk, hogyan tudunk továbblépni, csak ha külföldre megyünk. Rettentően frusztráló így az élet. Ezt a részt már kivágták az adásból. Azt is elmondtam, hogy az emberi méltóságunkat sérti a jelen helyzet, és gyakran megalázó helyzetben érezzük magunkat a gyerekeink és a szüleink előtt. A kérdések erőltetettek voltak, próbálták a sztrájkba belekeverni a pártpolitikát.”

A tanári karban többen várták az esti híradásokat, és mindenkit megdöbbentett, milyen manipulatívan vágta meg a közmédia a felvételt.

„Cselesen kiollózták a nyilatkozatot: azt a félmondatot vágták bele a műsorba, ami alátámasztotta az álláspontjukat. Okoltam magam később, hogy jóhiszemű voltam, és árnyaltan próbáltam fogalmazni. Ők meg lerombolták a mondanivalómat.”

Borsos Tamást nem „csak” igazságérzetében bántotta az eset. Kifejezetten megalázónak találta, hogy magyarázkodnia kell meghamisított nyilatkozata miatt. Pedagógus kollégái megrökönyödve kérdeztek rá a hallottakra. Egy váci illetőségű pedagógus ismeretlenül azt írta neki: „látom, mindenkinek megvan az ára”. A mai napig akad, aki felemlegeti neki az esetet. Gondolkodott rajta, hogy jogi úton kérjen elégtételt, de az anyagi helyzete miatt ezt kockázatosnak találta volna.

Azóta is minden sztrájkban részt vesz, legutóbb a státusztörvény ellen is tiltakozott. A 444-nek azt mondta, a relatíve nagy lélekszámú hajdúsámsoni tantestületen belül is folyvást nő a tiltakozók száma. Legutóbb már harmincan sztrájkoltak.

Az anyagi helyzet eközben egyre fojtogatóbb. Az iskola felé elkötelezettek, mondja Borsos Tamás, de az egyre durvuló infláció miatt a családban napi téma, hogy ha nem javul a helyzet, megfontolják a külföldre költözést. Jelenleg számolgatniuk kell, hogy kijöjjenek hónap végéig. A brutális élelmiszerárak miatt folyamatosan kénytelenek lejjebb adni az igényeiket, lassan csak alapvető szükségletekre futja.

Megkérdeztük az MTVA sajtóosztályát arról, hogy történt-e szakmai-szerkesztői hiba vagy a megoldás megfelel a hírszerkesztőség szakmai elvárásainak. A cikk megjelenéséig nem válaszoltak.

