Hét évvel a Brexit népszavazás után: csúcson az EU-s újracsatlakozás támogatottsága

A britek 58.2 százaléka szavazna egy újabb EU-csatlakozásra, ha nem számolunk azokkal, akik nem szavaznának, vagy nem tudják mire szavaznának, derül ki a YouGov legfrissebb Brexit-követő felméréséből.

photo_camera EU-párti tüntetők Londonban októberben. Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/Anadolu Agency via AFP

Ez a februári 60 százalékhoz - vagy a Best for Britain 63 százalékos méréséhez - képest visszaesés, de az idei adatok így is a legmagasabbak a népszavazás óta. A 2021-es hivatalos kilépéskor ez a szám még 47 százalék körül mozgott. Azóta azért többször bebizonyosodott, hogy a kilépés sok nehézséget okozott a brit gazdaság és politika legkülönbözőbb területein, legyen szó halászokról vagy az észak-írországi ellentétek újbóli kiéleződéséről.

Az is kiderült, hogy az európaiak és a britek is egyre kevésbé gondolják úgy, hogy EU-s országok a közeljövőben követnék a Brexit példáját. Az EU-n belül is készített felméréseket a YouGov, melyekből kiderült, hogy egy Brexithez hasonló népszavazás esetén

a kérdőíveket kitöltő franciák 62,

az olaszok 63,

a spanyolok 87,

a dánok 79,

a svédek 70,

míg a németek 69 százaléka szavazna a maradás mellett.

A három évvel ezelőtti 26 százalékhoz képest a megkérdezett briteknek már 42 százaléka gondolja valószínűtlennek egy újabb EU-s ország kilépését. Ugyanezen kérdéssel kapcsolatban az EU-s országokban szintén nőtt a bizalom az egységes blokkban.

A kutatás egyik legkülönösebb eredménye, hogy miután 2021 áprilisától kezdve a kormányba vetett bizalom 40 százalékról 24-re zuhant, addig az Európai Bizottság esetében a bizalom 25 százalékra nőtt.

A YouGov a közvélemény-kutatásokat online végzi. A hangsúlyt a minta minőségére, és nem a válaszadók mennyiségére helyezi. (Guardian)