„Kiskorúval való illetlen viselkedés gyanúja miatt” eltiltottak egy politikai rendezvényeken is fellépő papot

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök mindennemű papi tevékenységtől eltiltotta D. atyát – közölte szűkszavúan az egyház abban a hosszú-hosszú felsorolásban, amelyet minden nyáron közzétesznek a katolikus egyházmegyék személyi változásairól. (A közleményben teljes névvel szerepel.)

Megkérdeztem, mi áll a döntés hátterében, amire a Szeged-Csanádi Egyházmegye gyorsan, bár röviden válaszolt: a nyugalmazott lelkészt

„minden papi tevékenység végzésétől eltiltotta főpásztora, kiskorúval való illetlen viselkedés gyanúja miatt, és elrendelte az ügy előzetes vizsgálatát”.

photo_camera Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Az orvosként is praktizáló D., ahhoz képest, hogy két teljes embert kívánó hivatása van, számos egyéb közéleti szerepet vállalt. Egyik hivatalos megszólítása

v. lg. dr. atya,

vagyis vitéz, lovag, doktor és pap. Egyik előadása alkalmával úgy mutatták be mint jogász, teológus, karnagy, pedagógus és egy lovagrend rendi bírója, de „Doki atyaként” is szoktak hivatkozni rá. Korábban volt cserkészparancsnok, az Országgyűlés szakértője és a SOTE oktatója is hivatalos életrajza szerint.

A kilencvenes években arról cikkezett több lap, hogy fegyelmivel bocsátották el egy vidéki kórház igazgatói posztjáról, mert előnytelen szerződéseket kötött három céggel, amelyekben egyaránt érdekelt volt egy általa felvett tanácsadó. Országos botrányt akkor keltett, amikor 2007-ben felszentelte a Magyar Gárda zászlaját. A püspöki kar elhatárolódott, D. részvételét magánakciónak minősítette.

photo_camera Doki atya misét celebrál tavaly év végén Fotó: Youtube screenshot

Doki atya később is visszatért a szélsőjobbhoz: két éve a Mi Hazánk kettőskeresztje mellett mondott beszédet arról, hogy

„a nyugati félteke Isten- és emberellenes támadásának fő célpontja a család”,

„a genderőrületben jelentkező globalista-neomarxista erők azonban, minden gonosz szándékuk ellenére, sikertelenségre ítéltettek”.

A Magyar Orvosi Kamarában (MOK) több tisztséget töltött be az elmúlt évtizedekben: volt területi elnök, majd sokáig az országos felügyelőbizottság tagja. Pályázott az etikai kollégium elnökének is, sikertelenül. Kérdésemre a MOK azt írta, D. korábban országos küldött volt, de jelenleg sem választott, sem egyéb tisztsége nincs.

Doki atyához egyetlen elérhetőséget találtam, a háziorvosi rendelője számát, azt nem vette fel. Írtam a Szent Korona Társaságnak is, amelynek elvileg prominens tagja, de nem érkezett válasz.

Átláthatóság

photo_camera Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érseke a 444 irodájában Fotó: Bankó Gábor/444

Az elmúlt nem egészen öt hónapban ötödször kerül nyilvánosságra egy katolikus pap ellen gyerekbántalmazási ügyben hozott szankció. Érdemes megfigyelni, milyen különböző módokon kommunikáltak a püspökök, de összességében - nagyon lassan, a korábbiakhoz képest – mintha javulna a zaklatási ügyek átláthatósága az egyházban.

Hodász András maga írta meg, hogy molesztálta egy pap, de az esztergomi érsekség nem közölt róla semmit, csak a 444 derített ki pár részletet.

A kalocsai érsekség teljesen magától adott ki rövid közleményt arról, hogy kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt felfüggesztett egy papot.



A hajdúdorogi érsek magától semmit sem közölt, de megkeresésemre végül részletes interjút adott az Sz. atya ellen folyó rendőrségi nyomozásokról.

A bencések szintén maguktól adtak nagyon részletes tájékoztatást egy szerzetes laicizálásáról, bocsánatot kértek, az érintetteknek segítséget ajánlottak.

Doki atya ügyében is vegyes a kép: az egyház jól eldugott helyen adott tájékoztatást az eltiltásáról, amiből csupán a lényeg, a miért maradt ki. Amikor viszont rákérdeztem, válaszolt a Szeged-Csanádi Egyházmegye. Három éve Kiss-Rigó László azután sem indított vizsgálatot egy aktív papja ügyében, hogy kiderítettük: korábbi pozíciójából többszörös gyerekmolesztálás miatt kellett távoznia. Most viszont megindult az előzetes vizsgálat.

Ágyas klerikus

Szintén a friss egyházmegyei értesítőkből derül ki, hogy Berta Tibor tábori püspök felfüggesztett egy katonalelkészt a papi szolgálat alól. A Katonai Tábori Lelkészség múlt szerda óta nem reagál kérdésemre, hogy mi ennek az oka. De valószínűsíthető, hogy amit tett, az csupán a katolikus egyház szemében bűn.

A közlemény szerint ugyanis a papot „a CIC 1395 k. 1. §” alapján függesztették fel. Lefordítom: az Egyházi Törvénykönyv 1395. kánonjáról van szó, amelynek első paragrafusa így hangzik: „Az ágyas klerikus (...) és a hatodik parancsolat elleni más külső bűnben botrányosan kitartó klerikus felfüggesztéssel büntetendő; ehhez, ha a büntetendő cselekmény figyelmeztetés után tovább tart, fokozatosan más büntetések adhatók hozzá, egészen a klerikusi állapotból való elbocsátásig.”

Ezt is lefordítom: a katolikus lexikon szerint az ágyasság (latinul concubinatus) a „különböző nemű személyek közti tartós, házasságon kívüli nemi kapcsolat, mely együttéléssel jár”. A külső bűn az, ha „a vétkes elhatározást szóval vagy cselekedettel” végrehajtjuk. A botrány pedig a „mást bűnre ingerlő vagy bátorító cselekedet”.