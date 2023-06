„Kiskorúval való illetlen viselkedés gyanúja miatt” eltiltottak egy politikai rendezvényeken is fellépő papot

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök mindennemű papi tevékenységtől eltiltotta D. atyát – közölte szűkszavúan az egyház abban a hosszú-hosszú felsorolásban, amelyet minden nyáron közzétesznek a katolikus egyházmegyék személyi változásairól. (A közleményben teljes névvel szerepel.)

Megkérdeztem, mi áll a döntés hátterében, amire a Szeged-Csanádi Egyházmegye gyorsan, bár röviden válaszolt: a nyugalmazott lelkészt

„minden papi tevékenység végzésétől eltiltotta főpásztora, kiskorúval való illetlen viselkedés gyanúja miatt, és elrendelte az ügy előzetes vizsgálatát”.

photo_camera Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Az orvosként is praktizáló D., ahhoz képest, hogy két teljes embert kívánó hivatása van, számos egyéb közéleti szerepet vállalt. Egyik hivatalos megszólítása

v. lg. dr. atya,

vagyis vitéz, lovag, doktor és pap. Egyik előadása alkalmával úgy mutatták be mint jogász, teológus, karnagy, pedagógus és egy lovagrend rendi bírója, de „Doki atyaként” is szoktak hivatkozni rá. Korábban volt cserkészparancsnok, az Országgyűlés szakértője és a SOTE oktatója is hivatalos életrajza szerint.