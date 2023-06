Feloszlatta trollgyáras médiacégét Jevgenyij Prigozsin

Jevgenyij Prigozsin feloszlatta médiavállalatát, a 2019-ben alapított Patriot Media Groupot, írja a Meduza. A csoport – melyen belül több tucat híroldal és egy „trollgyár” üzemelt – igazgatótanácsának kuratóriumát a Wagner-alapító vezeti. Prigozsin a médiacsoport egyik volt főembere szerint azt mondta a jelenlegi vezetőknek, hogy a Patriot „elhagyja az arénát”.

A szentpétervári székhelyű, trollgyárként is emlegetett Internet Kutató Ügynökség 2016-ban a vádak szerint különböző módszerekkel – álprofilokkal, mesterségesen felpumpált közösségi médiás oldalakkal – befolyásolta nem csupán az amerikai belpolitikát, de feltehetőleg sok más ország belügyeit is. Hasonló módszerekről számolt be egy Lakmusznak nyilatkozó férfi is, aki tinédzserként több mint 15 közéleti, főleg kormány- és oroszbarát Facebook-csatornát üzemeltetett pénzért.

Prigozsin a Wagner zsoldoshadsereg vezetőjeként vált ismertté. Június 23-án katonáival Moszkva ellen fordult, majd az orosz várostól nem messze meggondolta magát, és a hivatalos kommunikáció szerint Belaruszba távozott.

A médiacsoport korábban felkerült az EU szankciós listájára, mivel orosz kormánypárti propagandát és dezinformációt terjesztett, az orosz–ukrán háborút pedig a neonáci ukránonktól való orosz területek visszaszerzéseként értékelte.