A román környezetvédelmi miniszter még egyeztetne a medvék kilövését engedélyező megelőzési kvótáról

Még egyeztetne a medvék kilövését engedélyező megelőzési kvótáról Mircea Fechet román környezetvédelmi miniszter, aki a gyulafehérvári látogatásán beszélt a jogszabályról, amit a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) lemondott minisztere, Tánczos Barna írt alá a mandátuma utolsó napján.

A medve maradjon a helyén

Mircea Fechet azt mondta, hogy még egyetlen állatot sem lőttek ki ennek alapján, a Román Akadémia álláspontjára vár, aminek véleményezni kell a jogszabályt. Utána tovább egyeztetne erről a szakértőkkel és a települések vezetőivel. A környezetvédelmi tárca vezetője úgy fogalmazott: a Tánczos-féle miniszteri rendelet „kezdeti” fázisban van.

Azt mondta, kerülni kell a medve és ember közötti érintkezést, és arra kérte az embereket, hogy se ételt, se más tárgyat ne dobjanak a nagyvadak felé. „Hagyni kell, hogy a medve maradjon ott, ahol a helye” – idézte a minisztert az Agerpres. Arra már nem tért ki, mi a teendő, ha a medve elhagyja az erdőt.

photo_camera Barnamedvék a romániai Zarnesti rezervátumában 2007. áprilisban. Fotó: Uwe Gerig/DPA/AFP

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) minisztere a nyilatkozatával ellentmondott a Román Akadémiának, ami a júniusi közleményében azt írta, hogy kiegészítő dokumentumokat vár a minisztériumtól (mivel szerintük a Tánczos-féle miniszteri rendelet nem teljes), csak azután tudja véleményezni a jogszabályt.

Medvetámadások

Romániában a napokban több medvetámadás is történt, ma két Neamt megyei férfira támadt medve gombászás közben, pár napja Székelyudvarhely térségéből jelentettek medvetámadást. A szintén gombát szedő idős kőrispataki férfi épphogy el tudott menekülni a medve elől. A román sajtó egy Buzau megyei asszonyról is beszámolt, aki elkergette a kertjébe bemerészkedő állatot, és videóra is vette az akciót.

A Szent Anna-tó felügyeletét ellátó Pro Szent Anna Egyesület a közösségi oldalán jelentette be: ezentúl nem engedi, hogy a turisták csomaggal lépjenek be a székelyföldi vulkanikus eredetű tó területére. Így előznék meg, hogy élelmet hagyjanak a medvéknek, és odaszoktassák az állatokat. A szigorítás előzménye, hogy látogatók szándékosan hagytak görögdinnyeszeleteket a területen.

Tánczos Barna a mandátuma utolsó napján írta alá a miniszteri rendeletet, ami lehetővé teszi 426 védett barnamedve kilövését megelőzési céllal, újabb 55-ét pedig beavatkozási céllal.

A minisztérium korábban ismertetett felmérése szerint Romániában 7500 és 8100 között lehet a vadon élő barnamedvék száma. (MTI)