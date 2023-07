Kevin Spacey egyik vádlója azt mondja, arra ébredt, hogy a színész szexuálisan zaklatja

Hetedik napja zajlik Londonban Kevin Spacey pere, akit 12, szexuális zaklatáshoz kapcsolódó vádpontban állítottak bíróság elé. A hetedik napon a bíróság egy olyan férfi vallomását hallgatta meg, akit állítása szerint Spacey szexuálisan zaklatott londoni lakásában.

Az eset még 2008-ban történt. A férfi, aki akkor fiatal feltörekvő színész volt, azt mondta, levelet írt Spacey-nek, hogy karriertanácsot kérjen tőle. Pár hét múlva az Oscar-díjas színész fölhívta, és felajánlotta, hogy menjenek el beszélgetni és sörözni. Amikor a férfi elújságolta a hírt egy barátjának, az mondta neki, hogy Spacey szereti a "fiatal heteró srácokat", de, mint a férfi a bíróságon mondta, akkor még nem tudta, hogy az amerikai egy szexuális ragadozó.

photo_camera Kevin Spacey igyekszik a londoni bíróságra. Fotó: RASID NECATI ASLIM/Anadolu Agency via AFP

Találkoztak Spacey-vel, sétáltak hármasban a színész kutyájával, majd Spacey felhívta a férfit a közeli lakására. Ott pizzát ettek, söröztek és füveztek, majd Spacey megkérdezte, hogy megölelheti-e, ezek után pedig a férfi lágyékába fúrta a fejét. "Emlékszem, hogy arra gondoltam, ez nagyon bizarr" - vallotta a férfi a bíróságon. Mint mondta, ezek után elaludt Spacey lakásában, ami furcsa volt, mert nem volt rá jellemző, hogy így kiüti magát.

Pár óra múlva arra ébredt, hogy Spacey lehúzta a sliccét és orálisan zaklatja. A férfi rászólt, hogy ezt ne csinálja, de Spacey akkor sem hagyta abba, csak amikor a másik letolta magáról. Spacey ezután rögtön felszólította a férfit, hogy hagyja el a lakást.

Spacey ügyvédje, Patrick Gibbs azzal próbálta elvenni a vallomás élét, hogy azt mondta, a férfi az eset után többször is hívta védencét, üzenetet is írt és találkozni akart vele. A férfi azt mondta, azért akart találkozni, hogy valami vallomásfélét csikarjon ki Spacey-ből, amit fölvehet a telefonjával. De azt is mondta, az ember nem akarja magára haragítani annak a világnak az egyik legbefolyásosabb emberét, amibe épp be akar törni.

Spacey-t azzal vádolják, hogy 2001 és 2013 között négy fiatal férfit zaklatott szexuálisan Nagy-Britanniában. A színész mindent tagad, kitart ártatlansága mellett. (Guardian)