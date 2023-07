Megújulhat a Twitter logója, egy villódzó "X" válthatja fel a korábbi emblémát

Megváltoztatná a Twitter logóját Elon Musk - írja a Reuters. Terveit egy vasárnapi tweetjében jelentette be, amiben úgy fogalmazott, hogy „hamarosan búcsút mondunk a Twitter márkának és fokozatosan az összes madárnak”. Majd hozzátette, hogy „ha ma este egy elég jó X logó kerül fel, akkor holnap világszerte élesben (is) bevetjük”.

Musk egy villódzó "X" képét posztolta, majd később a Twitter Spaces audio chatben "Igen" választ adott arra a kérdésre, hogy változik-e a Twitter logója, hozzátéve, hogy „rég meg kellett volna tenni”.

Mióta Musk októberben megvásárolta a Twittert, a cég üzleti nevét X Corp-ra változtatta, ami a milliárdos elképzelését tükrözi, hogy a kínai WeChathez hasonló "szuperalkalmazást" hozzon létre. Ugyanakkor a Twitter honlapja szerint a kék madarat ábrázoló logó a „legjellegzetesebb vagyontárgyuk” és ezért védik annyira.

A madarat áprilisban már egyszer ideiglenesen a Dogecoin Shiba Inu kutyával helyettesítették, ami hozzájárult a kriptovaluta piaci értékének ugrásszerű növekedéséhez.

So Elon replaces the Twitter bird on our screens with a shiba inu dog, which is the logo of Dogecoin. Elon's heavily invested in Doge, and it just happened to go up by 30% after he pulled his stunt, and poof! Instant windfall for him. Can anyone say market manipulation? pic.twitter.com/cN7MJ6Xeqg